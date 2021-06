Covid-19 : des avantages fiscaux plus élevés sont attendus alors que les employeurs tendent la main aux employés

Le gouvernement est invité à modifier les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 afin d’accorder un allégement aux contribuables honnêtes.

La pandémie de Covid-19 a non seulement laissé des dizaines de personnes au chômage, mais a également frappé les employeurs de nombreuses organisations – en particulier dans la fabrication et la fourniture de produits essentiels – car certains employés infectés par Covid ont soit succombé à la pandémie, soit sont restés absents de travailler pendant une longue période.

Pour s’assurer qu’elles ne perdent pas leur personnel, de nombreuses organisations de ce type ont tendu la main pour aider les employés concernés.

« De nombreuses entreprises se sont présentées pour soutenir leurs employés pendant la période de pandémie en cours en prenant en charge leurs dépenses médicales, en leur envoyant des kits médicaux à intervalles réguliers, en organisant la vaccination ou le camp de test Covid-19 sur le lieu de travail, etc. », a déclaré CA Geetanshu. Bhalla, mentor chez The Virtual Compliance.

“Cependant, de telles initiatives prises par les entreprises auraient des implications fiscales pour les employés”, a déclaré Bhalla.

Ainsi, le gouvernement est invité à modifier les dispositions de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu afin d’accorder un allégement aux contribuables honnêtes sur les questions qui déclenchent l’assujettissement à l’impôt des employés par une telle initiative des entreprises », a informé Bhalla.

Covid-19 : Comment gérer vos problèmes de finances personnelles en ces temps incertains ?

Bhalla énumère certains des problèmes qui déclenchent l’assujettissement à l’impôt et les suggestions d’allégement données au gouvernement :

Traitement médical des employés dans n’importe quel hôpital

Les entreprises ont généralement pour politique de prendre en charge les frais médicaux de leurs employés et des membres de leur famille. Ces frais médicaux supportés par les employeurs sont exonérés d’impôt pour les employés à condition que ces frais soient encourus soit dans l’hôpital public, soit dans des hôpitaux agréés par le gouvernement.

Compte tenu de la pandémie de Covid en cours où les contribuables n’ont aucune possibilité de sélectionner l’hôpital de leur choix pour un traitement médical, le gouvernement devrait modifier la disposition susmentionnée pour permettre le traitement en franchise d’impôt sur ces frais médicaux, qu’ils soient ou non encourus dans un hôpital. approuvé par le gouvernement, ou non.

Traitement médical du Covid-19 en quarantaine à domicile

Les données de Covid-19 de l’Inde suggèrent qu’une grande partie des patients actifs de Covid-19 subissent leur traitement médical en quarantaine à domicile.

Les dépenses médicales encourues par l’employeur pour le traitement médical des employés et des membres de leur famille en quarantaine à domicile sont imposables entre les mains des employés. Ces dépenses peuvent inclure les frais d’hôtel, les frais de nourriture, les frais médicaux, le coût des médicaments, les frais d’approvisionnement en oxygène, etc.

Compte tenu du fait que les patients en quarantaine à domicile subissent également le traitement médical sous la supervision de médecins et que, par conséquent, la quarantaine à domicile est la forme étendue des installations médicales. Par conséquent, le traitement en franchise d’impôt devrait être étendu à ces frais médicaux en fonction des frais encourus à l’hôpital.

Frais de soins de santé préventifs

Des mesures de santé préventives, notamment le port du masque facial, un kit d’EPI, l’utilisation d’un désinfectant à intervalles réguliers, la consommation de produits comestibles stimulant l’immunité, l’auto-quarantaine si nécessaire, y compris dans les hôtels, etc.

Bien que la déduction de l’impôt sur le revenu soit disponible pour les frais médicaux, aucune déduction n’est disponible pour couvrir le coût des mesures de santé préventive.

Prévenir vaut mieux que guérir. Ainsi, le gouvernement devrait instaurer une déduction d’impôt sur les dépenses engagées pour des mesures de prévention en santé semblable à une déduction pour frais médicaux.

Kit Santé

De nombreuses entreprises ont commencé à distribuer à intervalles réguliers des kits de santé et d’autres matériels à leurs employés pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La disposition de la loi prévoit un traitement en franchise d’impôt entre les mains des employés sur ces kits uniquement lorsque le coût total de tous ces kits au cours de l’exercice ne dépasse pas 5 000 roupies.

Le gouvernement devrait étendre le traitement en franchise d’impôt de tous ces kits dans la main des employés, quel que soit le montant impliqué.

Seuil limite des dépenses médicales

De nombreux rapports médicaux suggèrent que le traitement médical de Covid 19 garantit l’approvisionnement en oxygène sur une base continue pendant une longue période, des soins médicaux intensifs, un ventilateur, des médicaments coûteux pour sauver des vies, qui coûtent généralement en lakhs. En conséquence, le seuil de Rs 25 000 pour les citoyens normaux et de Rs 50 000 pour les seniors prévu pour les dépenses médicales u/s 80D de la loi est tout à fait insuffisant.

La nouvelle déduction de l’impôt sur le revenu au titre du traitement médical du Covid-19 devrait être introduite en vertu de la loi sans aucun seuil Limite.

Dépenses médicales en espèces

Récemment, le gouvernement a approuvé le paiement des dépenses médicales dépassant Rs 2 lakh en espèces pour les patients de Covid-19. Cependant, un tel assouplissement n’est pas conforme à l’article 80D de la loi.

Le mode de paiement en espèces devrait être autorisé pour demander la déduction de l’impôt sur le revenu au titre des dépenses médicales engagées pour les patients de Covid-19.

