Covid-19 : des chercheurs développent un vaccin à partir de plantes, des bactéries qui n’auront pas besoin de stockage réfrigéré

Un vaccin candidat a été développé à partir du virus végétal appelé virus de la mosaïque du niébé tandis que l’autre a été développé à partir du virus bactérien appelé Q bêta.

Même si les vaccins Covid-19 ont été rendus accessibles à une grande partie de la population indienne, il reste un certain nombre de problèmes logistiques qui entravent leur approvisionnement continu, notamment la nécessité de stocker les vaccins dans un réfrigérateur. Pour tenter de faciliter le stockage des vaccins, un groupe de nano-ingénieurs a développé des vaccins Covid-19 à partir de plantes et de bactéries qui ne nécessitent pas de conditions de stockage réfrigérées, a rapporté l’Indian Express. Les vaccins qui ont été développés par les chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont déclaré que les vaccins en sont à leur première phase de développement et que davantage de travail doit être fait avant le lancement du vaccin sur l’homme.

Jusqu’à présent, le vaccin candidat a été testé avec succès sur des souris qui ont reçu le vaccin et ont développé une grande quantité d’anticorps neutralisants. Selon les recherches publiées dans le Journal of the American Chemical Society, deux vaccins de ce type ont été développés, dont l’un développé à partir du virus végétal et l’autre développé à partir du virus bactérien. Un vaccin candidat a été développé à partir du virus végétal appelé virus de la mosaïque du niébé tandis que l’autre a été développé à partir du virus bactérien appelé Q bêta.

Les chercheurs ont utilisé des plants de niébé et des bactéries E coli pour produire d’innombrables copies du virus végétal dans des nanoparticules en forme de boule. Après avoir développé le virus de la plante, les chercheurs ont ajouté une petite partie de la protéine SARS-CoV-2 à la surface du virus. Si les chercheurs réussissent à générer des anticorps adéquats au cours des essais sur l’homme tout en maintenant les normes de sécurité du vaccin, un défi logistique majeur consistant à stocker les vaccins à une température extrêmement basse sera résolu efficacement. Le développement garantira la disponibilité des vaccins non seulement dans les pays les plus pauvres et les moins développés du monde, mais rendra également les vaccins accessibles aux personnes vivant dans l’arrière-pays.

