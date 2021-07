Covid-19: des milliers de personnes se pressent au Chandigarh Rock Garden le premier jour de réouverture

Selon les responsables de Rock Garden, sur les 2 700 visiteurs du premier jour, 2 500 étaient des adultes et 200 enfants. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Mercredi, 2 700 visiteurs ont envahi le Rock Garden de Chandigarh le premier jour de sa réouverture. Le jardin de sculptures enregistre généralement une fréquentation d’environ 1 500 les autres jours. L’administration du territoire de l’Union a ordonné mardi la réouverture du site touristique populaire alors que le nombre de cas quotidiens de Covid-19 dans la ville continuait de baisser.

Selon les responsables de Rock Garden, sur les 2 700 visiteurs du premier jour, 2 500 étaient des adultes et 200 enfants. Les frais pour un adulte pour entrer dans le jardin sont de 30 Rs, tandis que ceux d’un enfant sont de 10 Rs. Le responsable a déclaré que le nombre de visiteurs s’élevait à environ 1 500 les jours de routine. Le jardin a enregistré la fréquentation la plus élevée de 7 000 visiteurs le soir du Nouvel An. Il a ajouté que le temps étant agréable, couplé au fait que le jardin était fermé depuis un certain temps, a conduit à plus de visiteurs que d’habitude.

La fréquentation devrait encore augmenter pendant les week-ends. Les habitants de la ville ont suggéré que si la ruée vers les lieux de loisirs de la ville continuait d’augmenter comme celle observée au Rock Garden, l’administration devait prendre des mesures pour maintenir ces lieux fermés pendant les heures de pointe.

L’administration de Chandigarh a également autorisé la réouverture des cinémas avec une capacité de 50%. Cependant, les cinémas de la ville n’ont pas ouvert au public mercredi. PVR n’a pas encore annoncé de date pour sa réouverture. Les salles de cinéma qui avaient rouvert après la première vague avaient enregistré une fréquentation extrêmement faible. Une seule personne avait regardé un film le premier jour de la réouverture des cinémas. Outre la peur de contracter Covid-19, l’absence de sorties de premier plan a également contribué à la morosité de la fréquentation.

Un responsable du centre commercial Elante a déclaré qu’ils désinfectaient l’installation, ajoutant que PVR n’avait pas encore fait d’annonce concernant la réouverture. Il a ajouté que le scénario serait clair d’ici la fin de la semaine.

