COVID-19 : des pèlerins sikhs indiens entièrement vaccinés peuvent visiter Gurdwara Darbar Sahib, Kartarpur

Les pèlerins sikhs entièrement vaccinés peuvent désormais visiter Gurdwara Darbar Sahib via le couloir de Kartarpur à partir du mois prochain en gardant les protocoles Covid intacts. Cela vient avant le 482e anniversaire de la mort de Guru Nanak, fondateur du sikhisme, le 22 septembre. La décision a été prise par le Pakistan National Command and Operation Center (NCOC) d’ouvrir le sanctuaire de Kartarpur samedi pour permettre aux pèlerins sikhs de visiter Gurdwara Darbar Sahib de Le corridor de Kartarpur, qui est resté fermé depuis que la pandémie a frappé le pays en mars 2020.

Le gouvernement indien n’a pas encore rouvert le couloir malgré plusieurs rappels du ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh et du comité Shiromani Gurdwara Parbandhak qui ont demandé à plusieurs reprises au Centre de le faire.

Lors d’une réunion du NCOC tenue le 10 août, Asad Umer, ministre fédéral de la Planification du développement et des initiatives spéciales, a discuté des mouvements des pèlerins sikhs indiens via le couloir de Kartarpur pour un rassemblement religieux au Pakistan. En raison de l’émergence de la variante du delta indien, le pays (l’Inde) est resté dans la liste des pays de la « catégorie C » du 22 mai au 12 août 21 . Seuls les mouvements essentiels étaient autorisés de l’Inde vers le Pakistan par le biais d’exemptions. Dans le communiqué, il a également été mentionné que le couloir de Kartarpur n’avait jamais été fermé aux pèlerins sikhs indiens et qu’ils visitaient le Pakistan pour le tourisme religieux.

Le communiqué indique en outre qu’en vue de l’anniversaire de la mort de Baba Guru Nanak Dev Ji (Joti Jot) le 21 septembre, les pèlerins sikhs indiens ont été autorisés à visiter Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur tout en gardant à l’esprit les protocoles stricts de Covid.

Individus entièrement vaccinés seulement!

Le communiqué mentionnait que seules les personnes entièrement vaccinées seraient autorisées à entrer au Pakistan via le couloir de Kartarpur/frontière de Wagah. Ils doivent être munis d’un certificat de vaccination en cours de validité. Un test RT-PCR négatif avant le voyage au Pakistan (maximum 72 heures) sera également obligatoire. Le test rapide d’antigène sera effectué une fois au Pakistan. Si l’individu est testé positif, il/elle sera renvoyé(e) en Inde. Conformément aux interventions non pharmaceutiques (NPI) actuellement appliquées, un maximum de 300 personnes est autorisé au Pakistan pour un rassemblement en plein air dans le respect des protocoles stricts de Covid.

