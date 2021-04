Covid-19: des responsables de l’UP se sont précipités vers Ahmedabad par CM Yogi Adityanath pour apporter 25000 coups de Remdesivir

Yogi Adityanath a également demandé au Département de la Santé de s’assurer que les vaccins sont fournis aux taux prescrits du marché tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de pénurie d’autres médicaments.

Mercredi, une équipe de responsables du département de la Santé du gouvernement de l’Uttar Pradesh s’est envolée vers Ahmedabad et est revenue avec 25000 injections de remdesivir injecté, considéré comme un antiviral clé dans la lutte contre Covid-19.

Les responsables ont été envoyés à Gujrat dans un avion d’État dans la matinée sur instruction du ministre en chef Yogi Adityanath et ils sont retournés dans la capitale de l’État avec les médicaments essentiels dans la soirée, a déclaré un responsable mercredi.

L’envoi de voile de Remdesivir est arrivé mercredi dans l’Uttar Pradesh, a déclaré un responsable, ajoutant que le ministre en chef avait commandé 25000 doses du vaccin au milieu de la spirale des cas d’infection dans l’État.

Plus tôt dans la matinée de mercredi, le bureau du ministre en chef a déclaré dans un tweet: «Le CM a ordonné au Département de la Santé de s’approvisionner d’urgence en 25 000 Remdesivir d’Ahmedabad. Pour cela, les directeurs et fonctionnaires du département se rendent aujourd’hui à Ahemdabad dans un avion d’État. »

Plus tôt le 9 juin de l’année dernière, le ministre en chef Adityanath avait envoyé un avion du gouvernement à Goa pour apporter des machines TruNet, a déclaré le responsable, ajoutant que du matériel médical avait également été amené de Bangalore le 7 avril.

Le ministre en chef a également chargé le Département de la santé de s’assurer que les vaccins sont fournis aux taux prescrits du marché tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de pénurie d’autres médicaments.

Le ministre en chef a demandé au département de la Santé d’assurer la disponibilité du remdesvir, de l’ivermectine, du paracétamol, de la doxycycline, de l’azithromycine, de la vitamine C, du comprimé de zinc, du complexe de vitamine B et de la vitamine D3 dans chaque district de l’État.

À l’heure actuelle, il y a une quantité suffisante d’injection de Remedicivir et sa dose est administrée à des patients graves, a déclaré le responsable.

Au milieu d’une pénurie aiguë du médicament, le Centre a interdit l’exportation de Remdesivir et de tous les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) destinés à le produire.

