Covid-19 : des scientifiques américains développent un test plus rapide et moins cher que la RT-PCR

Les tests ont montré que la nouvelle préparation augmentait considérablement le rendement en ARN pour les tests

Une nouvelle méthode de préparation d’échantillons pour détecter la présence du SRAS-CoV-2 qui contourne la nécessité d’extraire le matériel génétique d’ARN du virus a été développée par des scientifiques des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Cette méthode pourrait potentiellement réduire le temps et le coût des tests Covid-19.

La méthode a été développée à la suite d’une collaboration entre des chercheurs du NIH Clinical Center, du US National Eye Institute (NEI) et du National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR).

Les tests standards pour Covid-19 qui sont actuellement disponibles amplifient l’ARN viral à des niveaux détectables à l’aide de la RT-qPCR. Cependant, l’ARN doit d’abord être extrait de l’échantillon pour le test. Les fabricants de kits d’extraction d’ARN ont eu du mal à répondre à la demande d’équipements pendant les périodes de pointe de la pandémie.

Les chercheurs américains ont utilisé un agent appelé «résine Chelex 100 fabriqué par Bio-Rad, une société de fournitures de laboratoire, pour préserver les échantillons d’ARN du SRAS-CoV-2 dans des échantillons pour la détection par RT-qPCR.

L’équipe a utilisé des échantillons de nasopharynx et de salive contenant diverses concentrations de virion pour voir s’ils pouvaient être utilisés pour détecter directement l’ARN, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Bin Guan, du National Eye Institute américain, cité par le NIH.

Le résultat était positif et montrait une sensibilité nettement élevée. La préparation a également inactivé le virus et l’a rendu plus sûr pour le personnel du laboratoire. Les résultats de la recherche du NIH ont été publiés dans iScience.

L’équipe a testé plusieurs produits chimiques et a utilisé des échantillons humains et synthétiques pour parvenir à sa conclusion. Les scientifiques ont identifié les produits chimiques qui pourraient préserver avec une dégradation minimale l’ARN dans les échantillons de test tout en permettant également la détection directe du virus par RT-qPCR.

Ils ont collecté des échantillons de patients, les ont conservés à la fois dans le milieu de transport viral et dans le nouveau tampon de résine chélatrice au centre de test symptomatique du NIH pour valider le test.

Les échantillons de milieu de transport viral ont été testés par l’équipe de test Covid-19 du centre clinique du NIH à l’aide de méthodes conventionnelles d’extraction d’ARN et de test RT-qPCR. Les échantillons de tampon de résine chélatrice ont d’abord été chauffés avant de tester l’ARN viral par RT-qPCR. Les tests ont montré que la nouvelle préparation augmentait considérablement le rendement en ARN pour les tests.

