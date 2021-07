Covid-19 : des scientifiques développent un appareil de test capable de tester des milliers d’écouvillons en une seule fois

Le Dr Arboleda a également déclaré que les tests à grande échelle viendront aider à endiguer la marée de coronavirus parmi d’énormes populations. (Image représentative)

Même si la propagation du coronavirus s’est considérablement ralentie dans la plupart des régions du monde, les scientifiques de la santé travaillant sur le terrain ne laissent rien au hasard et continuent de développer des kits de test plus récents et plus réalisables, des vaccins entre autres. Lors d’une récente percée, un groupe de scientifiques de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) a développé une plate-forme de test capable de tester des milliers d’échantillons pour le coronavirus en une seule fois. Les scientifiques ont pu tester plus de 80 000 tests sur une période de deux mois en utilisant la même plate-forme de test avec une sensibilité et une spécificité efficaces rapportées dans l’appareil, a rapporté l’Indian Express.

Nommé SwabSeq, l’appareil repose sur l’utilisation de codes-barres moléculaires qui lui permettent de tester des milliers d’échantillons d’écouvillons pour le coronavirus en une seule fois. Les nouvelles variantes du coronavirus craignant d’être plusieurs fois plus contagieuses, l’appareil pourrait s’avérer utile pour tester les échantillons d’écouvillonnage d’un grand nombre de personnes habitant la même localité. La plateforme SwabSeq en raison de ses résultats pratiques efficaces a également obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence par le régulateur américain et est actuellement déployée au laboratoire de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Cumulativement, l’appareil a pu tester plus de 1,5 lakh d’échantillons depuis décembre 2020.

Les auteurs de la recherche ont déclaré qu’ils travaillaient à rendre la plate-forme déployable à grande échelle et à un coût économique. Le Dr Valerie Arboleda, scientifique principal du projet, a déclaré que la plate-forme a le potentiel d’être utilisée à une échelle sans précédent dans les tests de masse. Le Dr Arboleda a également déclaré que les tests à grande échelle viendront aider à endiguer la marée de coronavirus parmi d’énormes populations.

