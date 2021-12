COVID-19 : des scientifiques se penchent sur le problème des doses de rappel, objectif principal de la primo-vaccination, selon le Centre

Ces interventions et mesures sont motivées par la science, l’épidémiologie locale et les ressources, a déclaré le membre du NITI Aayog (Santé) VK Paul lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement de l’Union a déclaré vendredi que la communauté scientifique examinait tous les aspects de l’administration d’une dose de rappel du vaccin Covid tout en affirmant que fournir une couverture vaccinale primaire à la population maximale possible restait l’objectif principal.

Ces interventions et mesures sont motivées par la science, l’épidémiologie locale et les ressources, a déclaré le membre du NITI Aayog (Santé) VK Paul lors d’une conférence de presse.

« Cette fois-ci, les ressources en vaccins, d’une manière générale, sont en bon état. Ce que nous faisons simultanément, c’est d’engager notre communauté scientifique à examiner ces problèmes de manière continue », a-t-il déclaré.

« Lorsqu’il n’y a pas de contrainte de ressources, notre épidémiologie et notre discours scientifique en décideront (dose de rappel de vaccin) », a déclaré Paul.

Tout en soulignant que des équipes compétentes examinent la question d’une dose de rappel, il a déclaré qu’elle serait choisie avec des preuves appropriées et au moment opportun.

« Mais le fait demeure que toute cette approche intervient après que nous ayons fourni une couverture vaccinale primaire à la population maximale possible et cela reste l’objectif principal », a déclaré Paul tout en assurant la conférence de presse que la discussion sur la dose de rappel est en cours.

Selon le gouvernement, l’Inde a jusqu’à présent administré 82,8 crores de premières doses et 53,72 crores de deuxièmes injections de vaccin Covid. Plus de 136 crores de doses ont été administrées dans le pays, soit 2,8 fois les doses totales administrées aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.