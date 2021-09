Covid-19: Deux appartements à Surat «restreints» après une poussée de cas; Ce que cela signifie pour Navratri

in

La Surat Municipal Corporation a classé deux appartements dans la catégorie des «zones restreintes» après que 16 personnes ont été testées positives pour Covid-19. Toutes les personnes infectées, à l’exception de deux enfants, de Sumeru Silver Leaf à Paal et Megh Mayur à Athwalines avaient terminé leur parcours de vaccination.

Les cas

Un homme de 70 ans et sa femme de 69 ans, qui vivent à Megh Mayur, ont été testés positifs au Covid-19 le 18 septembre et ont été hospitalisés. L’organisme civique a ensuite mobilisé ses camionnettes médicales pour effectuer des tests RTPCR et a trouvé sept autres cas dans l’immeuble qui abrite 247 résidents dans 71 appartements. Les patients ont été isolés à domicile et le bâtiment a été déclaré zone restreinte.

À Sumeru Silver Leaf, qui abrite 242 habitants dans deux tours avec 88 appartements, neuf cas ont été détectés du 15 septembre à lundi. Deux des infectés étaient des enfants âgés de 10 et 14 ans. Les enfants mis à part, tous les autres infectés ont été vaccinés.

Le médecin de la zone d’Athwa, le Dr Kalpesh Khatri, a déclaré que sur les neuf cas à Megh Mayur, trois avaient moins de 36 ans. Les autres ont entre 65 et 84 ans.

À Sumeru Silver Leaf, une femme de 40 ans a d’abord été testée positive, suivie de son fils de 14 ans. Le médecin de la zone Rander, le Dr Ketan Garasiya, a déclaré que les résidents des tours avaient célébré Ganesh Chaturthi lors d’un pandal commun sur le parking. Plusieurs jeux ont été organisés pour les enfants pendant la nuit.

Les neuf personnes sont en isolement à domicile.

Les restrictions

La police et les gardes de sécurité du corps civique ont été postés aux points d’accès des deux appartements, l’entrée des visiteurs et des résidents étant restreinte.

Le commissaire adjoint à la santé, le Dr Ashish Naik, a déclaré que les restrictions des zones de cluster seraient en place pendant quinze jours et ne seraient levées qu’après avoir examiné la santé des résidents. Des équipes médicales visiteront régulièrement les appartements pendant cette période et vérifieront l’état de santé des personnes infectées et des autres résidents.

La charge de travail de Surate

La Surat Municipal Corporation, jusqu’à lundi, avait signalé 111 579 cas de Covid-19. L’organisme civique a signalé le plus grand nombre de cas quotidiens supplémentaires au Gujarat chaque jour depuis le 21 septembre. Surat a signalé 40 cas de Covid-19 depuis le 21 septembre.

Surat a enregistré 215 cas en juillet, 475 en août et 103 jusqu’au 27 septembre.

La société municipale de Surat a signalé de nouveaux cas chaque jour au cours des 90 derniers jours. Le département de la santé de l’État a déclaré qu’il suivait chaque nouveau cas et veillait à ce que les patients restent isolés.

Le secrétaire en chef supplémentaire du ministère de la Santé, Manoj Aggarwal, a déclaré qu’une légère augmentation de 10 à 15 cas à 25 cas chaque jour n’était pas préoccupante. Il a déclaré que le nombre total de tests au Gujarat, entre 50 000 et 70 000 par jour, était élevé.

Il a ajouté que la plupart des cas positifs étaient asymptomatiques ou légèrement symptomatiques et n’ont pas nécessité d’hospitalisation. La situation n’est pas préoccupante car il n’y avait pratiquement aucune différence dans les nouveaux ajouts quotidiens à la charge de travail malgré autant d’échantillons testés. De plus, a-t-il déclaré, tant que le R0 (la mesure de l’infectiosité) restait inférieur à un, il n’y avait aucune raison de s’inquiéter.

Agarwal a déclaré qu’une grande partie de la population – 83% avec la première dose et 37% avec les deux doses – avait déjà été vaccinée.

Vaccination

La Surat Municipal Corporation a administré 48,67 doses de vaccin lakh. Il a entièrement vacciné 14,95 personnes lakh. Surat a la deuxième couverture vaccinale la plus élevée du Gujarat, juste derrière Ahmedabad. Dans l’ensemble, l’État a administré plus de six doses de crore, dont 1,84 seconde de crore.

Réouverture de Navratri

Les responsables du ministère de la Santé ont déclaré que la situation actuelle n’était pas préoccupante pour les assouplissements prévus de Navratri. Cependant, les assouplissements sont « dynamiques » et des restrictions pourraient être réimposées si un renversement de tendance est constaté.

Le Gujarat a annoncé plusieurs assouplissements le 25 septembre – le plus important étant l’approbation de célébrer Navratri Garba avec un maximum de 400 personnes dans des quartiers résidentiels, des appartements et des sociétés.

L’État a également relevé le plafond du nombre de personnes assistant aux mariages à 400, contre 150 auparavant. Pour les derniers sacrements, le plafond a été relevé à 100 personnes contre 40. Les hôtels et restaurants peuvent fonctionner jusqu’à 22 heures à 75 % de leur capacité, au-dessus des 60 % actuels. Le Gujarat a également assoupli les heures de couvre-feu nocturne dans huit villes de minuit à 6 heures du matin.

