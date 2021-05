COVID-19: Deux doses de vaccin nécessaires pour une meilleure protection contre la variante du coronavirus en Inde, montrent des données britanniques

Environ 15,19 millions de personnes ont reçu la première dose en Inde.

Coronavirus en Inde: Comme la variante de coronavirus B.1.617.2 qui a été identifiée pour la première fois en Inde devient une source de préoccupation dans le monde entier, les données de Public Health England (PHE) ont suggéré que, afin de fournir une forte protection contre l’infection symptomatique de la variante, deux des doses de vaccins contre le coronavirus sont nécessaires. Le PHE est l’agence exécutive du ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales. Dans ce contexte, il est préoccupant de réfléchir au type de défi auquel l’Inde est confrontée en matière de santé publique lorsque cette variante devient la variante dominante préoccupante et que le pays est également confronté à une pénurie de vaccins.

Consultez les mises à jour en direct sur les coronavirus ici

À l’heure actuelle, l’Inde n’a administré que deux doses à environ 3% de la population totale, soit environ 4,3 millions de personnes. Pendant ce temps, environ 15,19 millions de personnes ont reçu la première dose.

Les données de PHE étaient basées sur la protection que les vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer-BioNTech fournissent contre cette variante particulière par rapport à la variante B.1.1.7 qui avait été identifiée pour la première fois dans le Kent du sud de l’Angleterre, selon un rapport du Financial Times comme cité par IE. Le rapport a ajouté qu’une dose unique de vaccin, qui offre une protection de 51% contre le variant B.1.1.7, n’a fourni qu’une efficacité de 33% contre le variant symptomatique identifié en Inde. Pendant ce temps, deux doses de ces vaccins ont pu fournir une protection de 87% contre B.1.1.7 et de 81% contre B.1.617.2.

Les données auraient été présentées vendredi à une réunion du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents ou NERVTAG du gouvernement britannique, selon le rapport du FT.

Entre-temps, l’IE a déclaré que les instituts du consortium indien de génomique SARS-CoV-2 (INSACOG) avaient séquencé plus de 20 000 échantillons du virus et que des variantes préoccupantes avaient été identifiées dans 8 000 d’entre eux. De plus, le B.1.617 avait été le principal parmi eux.

