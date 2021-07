COVID-19 : deux laboratoires mis en place comme installations de test de vaccins dans le cadre de PM-CARES à Pune, Hyderabad ; Des détails

Ces installations facilitent depuis longtemps la recherche en biotechnologie.

Vaccin COVID-19 en Inde : Alors que les craintes d’une troisième vague de pandémie de coronavirus augmentent, l’Inde a maintenant intensifié son écosystème pour le développement et la fabrication de vaccins ! Le ministre de l’Union, Hardeep Singh Puri, dans un article sur le site de microblogging Twitter, a déclaré que l’écosystème de soutien au développement et à la fabrication de vaccins était en train d’être étendu par le gouvernement indien avec l’aide du fonds PM-CARES. Dans ce cadre, deux laboratoires à Pune et Hyderabad sont en train d’être mis en place en tant qu’installations de test de vaccins modernes et à la pointe de la technologie, et sont notifiés en tant que laboratoires centraux de médicaments. Ceux-ci sont importants car les deux villes sont les lieux de fabrication des vaccins contre les coronavirus Covishelf et Covaxin, et par conséquent, ces villes sont donc déjà des plaques tournantes pour la fabrication de vaccins.

Dans un communiqué, le ministère de la Science et de la Technologie de l’Union a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’Inde n’a que le Central Drugs Laboratory (CDL) situé à Kasauli, et c’est le laboratoire national pour les tests et la certification préalable à la diffusion des vaccins et des antisérums qui peuvent être utilisés. pour les humains. Les nouvelles installations notifiées en tant que CDL sont le National Center for Cell Science (NCCS) à Pune et le National Institute of Animal Biotechnology (NIAB) à Hyderabad. Ces installations entreprendraient des tests de lots ainsi qu’un contrôle de qualité des vaccins, avec la possibilité de tester environ 60 lots de vaccins chaque mois, y compris ceux des vaccins existants ainsi que les nouveaux.

Ces installations facilitent depuis longtemps la recherche en biotechnologie et ont également joué un rôle clé pendant la pandémie, c’est pourquoi, avec l’aide du Fonds PM-CARES, le NCCS a été notifié en tant que laboratoire central du médicament en juin. 28, et le NIAB à Hyderabad devrait également être informé prochainement.

Afin de pouvoir augmenter leurs installations pour tester les vaccins, les laboratoires ont acheté des équipements de pointe avec le soutien du Fonds PM-CARES, ajoute le communiqué.

