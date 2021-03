Covid-19: deuxième vague désagréable pour les restaurants du Maharashtra

Déjà, en raison des règles qui étaient en place dans l’État (avant la deuxième vague), la génération de revenus et la fréquentation ont été de 20% à 30% de moins que dans d’autres régions du pays. (Image représentative)

Comme si la hausse des cas de coronavirus dans le Maharashtra ne suffisait pas à menacer la reprise des activités des restaurants, le couvre-feu nocturne à partir d’aujourd’hui sonnera sûrement le glas de l’industrie. «L’occupation physique des restaurants, telle qu’elle est, reste irrégulière, avec une forte réduction du nombre de clients en semaine et pendant les heures de déjeuner», déclare Jaasjyot Surri, PDG et co-fondateur de SJI Hospitality and Foods, basé à Mumbai, qui possède des marques comme Miniya Turk, Pachino Café et République de Roti.

Il y a eu un soulagement temporaire avec la reprise des services de restauration en janvier, mais la deuxième vague a commencé à «faire reculer radicalement les choses», déclare Anees Khan, chef et fondateur de Staranise Cafe & Patisserie, basé à Mumbai. Les revenus ont diminué d’au moins 20% lors du dernier décompte et les visites sans rendez-vous ont diminué de plus de 30%, dit Khan. Les restaurants ont enregistré des réservations le week-end, mais ils ne sont pas sûrs que les choses resteront les mêmes au milieu des trottoirs frais.

Les restaurateurs du Maharashtra, qui était l’une des dernières régions à autoriser la reprise des services de restauration, avaient été assez rapides pour remettre leurs entreprises en forme, probablement en raison de la taille même du marché.

En fait, Anurag Katriar, président de la National Restaurant Association of India, affirme que les ventes ont atteint plus de 70% des niveaux pré-Covid, même avec des places assises limitées.

Mais la deuxième vague émergente est inquiétante, dit-il. Pour être sûr, la capacité de sièges prescrite de 50% mandatée par le gouvernement de l’État au moment de permettre l’ouverture du secteur en octobre est restée inchangée jusqu’à ce jour.

Les analystes de Crisil Research affirment que Mumbai et Delhi-NCR représentent près de 50% du marché de la restauration organisée.

AD Singh, fondateur et directeur général d’Olive Group of Restaurants, qui a fermé quelques points de vente l’année dernière, affirme que le pire pourrait être à venir. «Nous espérons que nous n’aurons pas à supprimer davantage d’emplois.»

Déjà, en raison des règles qui étaient en place dans l’État (avant la deuxième vague), la génération de revenus et la fréquentation ont été de 20% à 30% de moins que dans d’autres régions du pays.

«Après le verrouillage, nous avons rouvert avec une réduction des coûts très nette qui nous aide à nous remettre sur pied. Selon la gravité de la prochaine vague, nous devrons prendre un appel sur les prochaines étapes », dit Singh, qui espère que l’impact sera quelque peu atténué avec les options de vaccination.

Il est impératif de peaufiner les modèles commerciaux, dit Surri. dont l’entreprise a déjà commencé à travailler sur le même. Identifier des sources de revenus supplémentaires, des micro-marchés et répondre aux besoins variés des clients est essentiel et «une évidence», ajoute-t-il.

Kartik Ganesh, responsable de la marque à la pizzeria Circle Of Crust, basée à Pune, a déclaré qu’avec le couvre-feu qui était déjà en place dans la ville, il était difficile de répondre aux besoins des clients qui venaient au restaurant après 21 heures, car les restaurants devaient commencer à emballer. et ramenez leur personnel à la maison avant le couvre-feu.

«Plus de 40% des restaurants et autres entreprises d’accueil ont dû fermer après le premier verrouillage. La proportion des dépenses fixes d’exploitation sous forme de location, de dépenses de services publics et de salaires est assez importante et avec peu ou pas de revenus, il devient très difficile pour les restaurants de survivre », dit Ganesh.

