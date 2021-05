COVID-19 Deuxième vague Inde: le BJP-Congrès se disperse sur la pandémie, JP Nadda écrit à Sonia Gandhi

JP Nadda espérait que, tout comme les États au pouvoir de la NDA, les États dirigés par le Congrès annonceraient également la vaccination gratuite.

Un jour après que le comité de travail du Congrès a tiré de nouvelles salves sur le gouvernement Modi pour la gestion de la crise des coronavirus, le président du BJP JP Nadda a riposté aujourd’hui contre le parti d’opposition en l’accusant de tromper les gens et de créer une fausse panique dans la lutte contre le COVID-19 pandémie. Nadda a écrit une lettre de quatre pages à la présidente du Congrès Sonia Gandhi dans laquelle il a déclaré que la conduite des dirigeants du Congrès, y compris Rahul Gandhi, restera dans les mémoires pour duplicité et mesquinerie.

Il a dit qu’il n’était pas surpris par la conduite du Congrès pendant ces périodes. «Je suis attristé mais pas surpris par la conduite du Parti du Congrès en ces temps difficiles. Bien qu’il y ait certainement quelques membres de votre parti qui (comme plusieurs autres citoyens désintéressés) font un travail louable pour aider les gens, leur travail acharné est éclipsé par la négativité constante répandue par les hauts dirigeants du parti », a déclaré Nadda.

Nadda a accusé le parti du Congrès de tromper les gens sur la base de considérations politiques. «Vu la confusion créée par les membres du Parti du Congrès, y compris les ministres en chef appartenant au parti, je suis obligé de rédiger mes pensées. On souhaiterait que pendant que l’Inde combat le COVID-19 avec le plus grand courage, les échelons supérieurs du Congrès cessent d’induire les gens en erreur, de créer une fausse panique et même de contredire leurs positions uniquement sur la base de considérations politiques.

Le président national du BJP @JPNadda Ji écrit au président du Congrès, Smt. Sonia Gandhi Ji a remis les pendules à l’heure. Nous espérons qu’en tant que régime politique, nous verrons la coopération et le soutien dans la lutte collective de l’Inde contre le virus. pic.twitter.com/SyjYa2sCup – Smriti Z Irani (@smritiirani) 11 mai 2021

Le président du BJP a également accusé les dirigeants du Congrès d’essayer de créer une hésitation à l’égard des vaccins pendant la pandémie. Il espère que, tout comme les États au pouvoir de la NDA, les États dirigés par le Congrès annoncent également la vaccination gratuite. «Les États qui ont un gouvernement BJP ou NDA ont annoncé leur détermination à aider les pauvres et les défavorisés en fournissant des vaccins gratuitement. Je suis convaincu que les gouvernements du Congrès de divers États ont également à cœur les pauvres. Peuvent-ils également prendre une décision similaire de fournir des vaccins gratuitement? » questionna Nadda.

Le CWC avait allégué que le gouvernement Modi avait abdiqué sa responsabilité en matière de vaccination et qu’il devait expier ses erreurs et servir le peuple.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.