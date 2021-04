COVID-19 Deuxième vague: la Haute Cour de Madras tient la CE pour responsable, dit que ses fonctionnaires pourraient être condamnés pour meurtre

Le tribunal a été irrité lorsque l’avocat des CE a soutenu devant le tribunal que toutes les mesures nécessaires étaient prises.

Alors que l’Inde continue de signaler un nombre record de cas de COVID-19, de décès et de pénurie de lits ainsi que d’oxygène, la Haute Cour de Madras a critiqué hier la Commission électorale pour avoir organisé des sondages au milieu d’une crise aussi grave. Le HC a frappé la CE et a tenu l’institution singulièrement responsable de la propagation du COVID-19. Le tribunal l’a qualifiée d ‘«institution la plus irresponsable», affirmant que ses fonctionnaires pourraient être condamnés pour meurtre.

Un banc du juge en chef Sanjib Banerjee et du juge Senthilkumar Ramamoorthy a noté que la CE autorisant les partis politiques à organiser des rassemblements publics avait conduit à la propagation rapide de la pandémie.

Le banc a fait ces observations lors de l’audition d’un bref d’intérêt public déposé par le candidat Karur AIADMK et le ministre des Transports, M. Vijayabaskar, qui a demandé à la Cour de demander à EC d’assurer un dépouillement équitable des votes à Karur le 2 mai en prenant des mesures efficaces et des dispositions appropriées à la suite du COVID-19. protocoles. Vijayabaskar avait allégué que, comme il y a 77 candidats de la circonscription de Karur, il serait difficile de loger leurs agents dans la salle de dépouillement.

Le tribunal a été irrité lorsque l’avocat des CE a soutenu devant le tribunal que toutes les mesures nécessaires étaient prises. Le banc a riposté en disant qu’en permettant aux partis politiques de tenir des rassemblements, la Commission avait ouvert la voie à la résurgence de la deuxième vague COVID-19.

Les juges ont averti verbalement qu’ils n’hésiteraient pas à arrêter le décompte des voix le 2 mai. Les juges ont observé que la santé publique est d’une importance capitale et il est regrettable que les autorités constitutionnelles doivent être rappelées à cet égard.

Le tribunal a demandé à la CE de déposer un rapport détaillé d’ici le 30 avril sur le plan du protocole Covid-19 à suivre le jour du dépouillement. Il a demandé à la CE de consulter le département de la santé de l’État lors de la préparation du plan directeur.

Les élections de l’assemblée au Tamil Nadu, au Kerala et à Pondichéry ont eu lieu le 6 avril, tandis que l’Assam a voté en trois phases et le Bengale vote lors d’une élection en huit phases.

