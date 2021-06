Covid-19 : Déverrouillez 2.0 pour commencer à Delhi à partir de demain ; Vérifiez ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas

Les marchés et les centres commerciaux seront autorisés à rouvrir à partir de lundi (7 juin

Déverrouillage de Delhi Covid-19 : Les chiffres de Covid-19 rapportés par le gouvernement de Delhi montrent une baisse significative des cas et des décès après que la capitale nationale a connu la pire épidémie en avril et mai. Afin de freiner la propagation, le gouvernement AAP dirigé par Arvind Kejriwal à Delhi avait imposé un verrouillage strict qui a duré près d’un mois et demi. Cependant, samedi, Delhi a enregistré 414 nouveaux cas et 60 décès, ce qui a entraîné un assouplissement des restrictions de verrouillage. Avec un taux de positivité à 0,53 pour cent, le gouvernement vise désormais à relancer l’économie. Par conséquent, il a été décidé que les marchés et les centres commerciaux seront autorisés à rouvrir à partir du lundi 7 juin.

La réouverture se fera selon un système impair-pair et entre 10h et 20h tous les jours. Cela signifie que 50 pour cent des magasins seront ouverts sur le marché un jour donné. Quel magasin ouvrira quel jour sera décidé en fonction du numéro qui leur sera attribué par les associations de commerçants locaux. En dehors de cela, le métro de Delhi reprendra également ses services avec une capacité de 50 %.

Ce qui va reprendre :

Les nouvelles directives publiées par le gouvernement de l’État indiquent que les travailleurs indépendants, y compris les plombiers et les électriciens, peuvent continuer à opérer à Delhi. Il n’y aura pas non plus de restrictions sur les services de commerce électronique. En dehors de cela, les bureaux privés de Delhi (NCT) ont également reçu un signal vert pour fonctionner entre 9 heures et 17 heures. Cependant, l’effectif a été limité à 50 pour cent avec des lettres d’autorisation valides et des cartes I obligatoires. Dans les bureaux du gouvernement, le personnel de grade I peut être appelé à 100 pour cent alors que seulement 50 pour cent sont autorisés pour les autres membres du personnel, en fonction des besoins.

Les travailleurs des services essentiels tels que les soins de santé, la police, les prisons, la défense civile, les services d’incendie et d’urgence, l’électricité, l’eau et l’assainissement, les gardiens à domicile, les transports publics (air/chemins de fer/métro de Delhi/bus) seront autorisés à continuer à travailler sans aucune restriction. Les magasins vendant des produits essentiels ainsi que d’autres produits éducatifs tels que des livres et des articles de papeterie ont été autorisés à ouvrir. Conformément aux normes, les magasins d’alcool seront également rouverts.

Tous les magasins uniques dans un quartier donné, les complexes résidentiels sont désormais autorisés à fonctionner tous les jours sans distinction de biens/services essentiels et non essentiels. Ces magasins peuvent rester ouverts entre 10h et 20h.

Selon un communiqué publié par la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), la moitié de ses 336 trains reprendront leurs services et fonctionneront avec une fréquence de 5 à 15 minutes. L’entrée dans les stations de métro sera réglementée et les personnes ne seront autorisées qu’après un balayage thermique ainsi qu’une désinfection des mains et des bagages.

Ce qui n’est pas autorisé :

Le gouvernement a déclaré que les restaurants et les bars resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre. Les parcs et jardins seront également fermés. Aucune autorisation d’exploitation n’a été donnée pour les salons de coiffure, les salons de coiffure, les salons de beauté et les gymnases.

Le couvre-feu sur les déplacements restera appliqué, mais ne devrait pas avoir beaucoup d’importance, car les personnes sortant pour des activités autorisées (comme l’ouverture de magasins, de marchés) seront exemptées.

Kejriwal a déclaré que les restrictions seront encore assouplies si la situation de Covid-19 continue de rester sous contrôle à l’avenir. Certains assouplissements sont donnés en gardant à l’esprit pour remettre l’économie sur les rails. Il est à noter que le verrouillage a été imposé le 19 avril, la ville ayant enregistré 23 686 cas. Delhi avait enregistré son plus haut décompte de 28,395 cas le 20 avril. Le 3 mai, Delhi a enregistré le plus grand nombre de décès, 448 personnes étant décédées des suites de Covid-19. Au cours du mois de mai, le taux de positivité a atteint 36,24 pour cent.

