Covid-19: Différence fondamentale entre le concentrateur d’oxygène et la bouteille d’oxygène, leur utilisation – Expliquée

L’Inde est actuellement confrontée à la deuxième vague de Covid-19 et les experts estiment que le pays est au milieu de la pire phase. Avec environ quatre lakh nouveaux cas d’infections à coronavirus signalés quotidiennement au cours des derniers jours, plusieurs hôpitaux à travers le pays sont confrontés à une pénurie d’oxygène médical. Cela a même entraîné la mort de plusieurs patients. La demande a augmenté par la suite, car de nombreux hôpitaux conseillent aux patients d’utiliser de l’oxygène à domicile pendant quelques jours au moins, même après leur sortie de l’hôpital. Souvent, les personnes isolées à domicile ont également besoin d’un apport en oxygène. Alors que beaucoup optent pour les bouteilles d’oxygène traditionnelles, il y en a d’autres qui optent pour des concentrateurs d’oxygène dans de tels cas.

La différence fondamentale entre un concentrateur et une bouteille est la façon dont ils fournissent de l’oxygène. Alors que les bouteilles d’oxygène contiennent une quantité fixe d’oxygène comprimé et doivent être remplies, les concentrateurs d’oxygène peuvent fournir un approvisionnement infini en oxygène de qualité médicale s’ils continuent à avoir une alimentation de secours.

En d’autres termes, un concentrateur d’oxygène fonctionne comme un climatiseur. Il prend l’air de notre environnement, le modifie, puis le délivre pour utilisation.

Selon le Dr Tushar Tayal – service de médecine interne, hôpital CK Birla, Gurgaon – il existe deux types de concentrateurs. L’un qui fournit le même flux d’oxygène régulièrement à moins d’être éteint et est généralement appelé «flux continu», et l’autre est appelé «impulsion» et donne de l’oxygène en identifiant le modèle de respiration du patient.

«De plus, les concentrateurs d’oxygène sont des alternatives portables et« faciles à transporter »aux énormes bouteilles d’oxygène», a déclaré le Dr Tayal, cité par The Indian Express.

Le médecin a souligné que les concentrateurs d’oxygène ne sont pas les mieux adaptés aux personnes souffrant de comorbidités et de complications graves. «C’est parce qu’ils ne peuvent générer que 5 à 10 litres d’oxygène par minute. Cela peut ne pas être suffisant pour les patients souffrant de complications graves. »

Le Dr Tayal a déclaré que le soutien en oxygène peut être initié avec un concentrateur d’oxygène ou une bouteille d’oxygène lorsque la saturation tombe en dessous de 92%. «Mais le patient doit être immédiatement transféré à l’hôpital en cas de baisse de saturation malgré un apport en oxygène», a-t-il ajouté.

