Covid-19: Dr Reddy’s lancera le médicament Molnupiravir la semaine prochaine

Les laboratoires du Dr Reddy lanceront leur médicament antiviral oral Molnupiravir pour Covid-19 sous le nom de marque Molflu à travers le pays. Molflu devrait être disponible à partir du début de la semaine prochaine dans les pharmacies de tout le pays, en particulier dans les États où le nombre de cas de Covid-19 est élevé. La société a déclaré qu’il s’agissait de la capsule de Molnupiravir la plus abordable.

Dr Reddy’s Molflu sera au prix de Rs 35 par capsule avec 10 capsules contenues par bande, et le cours total de 40 capsules sur 5 jours coûte Rs 1 400, ce qui en fait l’une des options de traitement les plus abordables disponibles pour les patients.

Le Dr Reddy’s a conclu un accord de licence volontaire non exclusif avec Merck Sharpe Dohme (MSD) pour fabriquer et fournir du Molnupiravir en Inde et dans plus de 100 pays à revenu faible et intermédiaire. Dans une collaboration unique en son genre dans l’industrie pharmaceutique indienne , un consortium de sociétés pharmaceutiques dirigé par le Dr Reddy’s a collaboré pour parrainer, superviser et surveiller conjointement l’essai clinique de phase III en Inde, et a présenté ses conclusions au comité d’experts du sujet.

La semaine dernière, le Dr Reddy’s a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drugs Controller General of India pour fabriquer et commercialiser les capsules de médicament antiviral oral Molnupiravir pour le traitement des patients adultes atteints de Covid-19, avec une SpO2 supérieure à 93% et qui présentent un risque élevé de progression de la maladie, y compris l’hospitalisation ou le décès.Molflu sera fabriqué dans une installation approuvée par l’USFDA, et le Dr Reddy’s a mis en place une capacité adéquate

