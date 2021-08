Covid-19 écrase la Louisiane, qui mène la nation dans de nouveaux cas

La normalité semble être hors de portée du pays avec la récente augmentation des cas de Covid-19 alimentée par la variante Delta, une souche hautement contagieuse de Covid-19. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la variante Delta a causé 80 à 87% de tous les cas de Covid-19 aux États-Unis au cours des deux dernières semaines de juillet. Cela a eu le plus d’impact sur les États à faible nombre de vaccinations.

La Louisiane, où seulement 37,3% des résidents sont entièrement vaccinés, est le cinquième État le moins vacciné, mais est actuellement en tête du pays dans une éruption de nouveaux cas après que les taux d’infection ont commencé à grimper début juillet.

Les records quotidiens continuent d’augmenter et l’État a signalé plus de 6 000 nouveaux cas vendredi. Selon une récente mise à jour de l’hôpital général de Baton Rouge obtenue par Steve Caparotta de WAFB, 47% des patients infectés par Covid-19 pris en charge par l’hôpital sont aux soins intensifs et seulement 15 de ces patients avaient été vaccinés. L’hôpital a déclaré que les travailleurs ce week-end sont “au milieu de leur combat le plus dur contre ce virus”.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a rétabli lundi le mandat de masquage à l’intérieur en réponse à l’aggravation de la crise. “Il est devenu extrêmement clair que nos recommandations actuelles à elles seules ne sont pas assez fortes pour faire face à la quatrième vague de Covid en Louisiane”, a déclaré Edwards aux journalistes après l’annonce du mandat.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Edwards a fait une évaluation sombre : « Les choses sont pires aujourd’hui qu’elles ne l’étaient lundi. Malheureusement, les yeux de la nation sont tournés vers la Louisiane en ce moment. »

Bien qu’il date de moins d’une semaine, le mandat du masque a déjà fait l’objet de contrecoups, notamment lors d’une réunion du conseil scolaire de la paroisse St. Tammany jeudi. Un parent a prétendu à tort que son enfant serait empêché d’apprendre en raison de masques coupant l’oxygène au cerveau. La théorie du complot a été démystifiée l’année dernière par . et d’autres médias.

Avec l’année scolaire qui approche à grands pas, la sécurité des enfants en Louisiane est une préoccupation majeure. Il n’y a pas de vaccin approuvé pour les enfants de moins de 12 ans, et seulement 15 pour cent des personnes âgées de 12 à 17 ans sont vaccinées en Louisiane, ce qui rend les jeunes vulnérables. Selon le Dr Trey Dunbar, président de l’hôpital pour enfants Our Lady of the Lake à Baton Rouge, plus de 50% des enfants infectés par Covid-19 sont en soins intensifs.

Avant la mise en place du mandat de masque à l’échelle de l’État, le Conseil de l’enseignement primaire et secondaire de la Louisiane avait choisi de laisser les décisions de masquage aux écoles individuelles et seul le district scolaire de la Nouvelle-Orléans exigeait le port d’un masque à l’intérieur. Le mandat à l’échelle de l’État signifie que davantage d’enfants seront en sécurité, mais il appartient aux écoles de le faire respecter.

Outre le mandat du masque, les écoles ont la liberté de construire leur propre ensemble de règles et de précautions de sécurité, ce qui entraîne une disparité dans la manière dont Covid-19 est géré dans le secteur de l’éducation. Selon le guide des districts scolaires de Jefferson Parish, les écoles appliquent en grande partie l’apprentissage en personne de la maternelle à la 12e année, à l’exception des élèves du secondaire qui souhaitent bénéficier de la flexibilité et du temps supplémentaire que permet l’école virtuelle.

C’est très bien pour les élèves du secondaire qui veulent rester à la maison mais, du point de vue de la sécurité, la décision est déroutante. Alors que les élèves du secondaire sont éligibles pour se faire vacciner et seraient donc plus en sécurité dans une salle de classe en personne, les enfants de l’école primaire sont toujours vulnérables. Le guide indique également : « Les écoles doivent prévoir et s’attendre à ce que certains élèves/personnels contractent COVID-19 au cours de l’année scolaire compte tenu des niveaux de COVID-19 dans nos communautés. » Cela est préoccupant du point de vue de la santé publique, car des mesures préventives, telles qu’un plus grand accès à l’apprentissage virtuel, pourraient réduire le risque d’exposition que le conseil insinue est presque inévitable avec l’enseignement en classe.

Rendre les masques obligatoires est une étape productive, mais comme la variante Delta est hautement transmissible, cela ne suffit pas. Augmenter le nombre de personnes vaccinées dans l’État est la meilleure voie à suivre, mais dans un État où la théorie du complot a plus de valeur que la politique de santé publique pour certains, c’est plus facile à dire qu’à faire. La désinformation sur le contenu du vaccin a poussé certaines personnes à refuser le vaccin. À Shreveport, une récente réunion du conseil municipal s’est enflammée lorsqu’une femme a commencé à protester contre le vaccin, affirmant que les Américains non vaccinés seraient injustement surveillés et que les personnes vaccinées pourraient être utilisées dans des expériences.

Ce sont deux fausses affirmations, mais les dommages de ce type de rhétorique peuvent contribuer à de faibles taux de vaccination. Selon une étude de Donelson Forsyth, professeur à l’Université de Richmond, la résistance à la vaccination et aux masques obligatoires est concentrée dans certaines zones géographiques en raison de ce qu’on appelle la « pensée de groupe ». Les décisions prises par un groupe et suivies en masse empêchent les individus d’analyser logiquement les informations et d’envisager d’autres alternatives, ce qui peut expliquer pourquoi certains États sont restés des hotspots de Covid-19.

Il est également important d’avoir une vue d’ensemble de la vague de cas de Covid-19 en Louisiane. Des chercheurs de l’Université de Georgetown ont identifié les plus grands groupes de personnes non vaccinées aux États-Unis et ont découvert que la plupart de ces régions connaissaient une augmentation des cas et des exemples de mutation du virus, ce qui représente un risque pour la population en général. Près du haut de cette liste : Shreveport, Louisiane. «Ces clusters vulnérables mettent tous les États-Unis – et dans une certaine mesure, le monde – en danger de revenir à 2020, car les zones à haute transmission peuvent devenir des terrains fertiles pour les variantes de Covid-19 qui pourraient continuer à échapper à Covid-19 vaccins », ont écrit Elizabeth Cohen et John Bonifield de CNN.

Alors que certaines parties de la Louisiane présentent un risque pour le reste du pays, les habitants de l’État sont également menacés par les touristes arrivant pour des vacances. Il n’y a actuellement aucune restriction de voyage en Louisiane et les Américains de tous les points chauds Covid-19 du pays peuvent entrer dans l’État à volonté. Ceci est particulièrement préoccupant en raison de la proximité de la Louisiane avec des États comme le Texas et le Mississippi. Amarillo, au Texas, possède l’un des plus grands groupes de non vaccinés du pays, tandis que le taux de vaccination partielle du Mississippi est de 38,64 %, le plus bas du pays.

Une autre nouvelle préoccupation, bien que moins répandue actuellement, est la variante Lambda qui a récemment infecté des personnes en Louisiane. Les premiers cas de la variante Lambda ont été détectés à Houston, de sorte que les responsables de la santé pensent que la variante du virus s’est propagée à travers la frontière Texas-Louisiane.

Malgré le fait que le CDC a mis en garde contre les voyages non essentiels pour les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, et malgré les variantes de virus qui se multiplient sans cesse, le tourisme en Louisiane bat son plein. L’industrie du tourisme fournit généralement plus de 230 000 emplois aux Louisianais et génère plus d’un milliard de dollars de recettes fiscales pour l’État. Avant la flambée des cas dus à la variante Delta, l’industrie du tourisme approchait des proportions pré-pandémiques, ce que le lieutenant-gouverneur Billy Nungesser ne veut pas lâcher. « Nous reviendrons à ceux réguliers [tourism] taux plus tôt que nous ne le pensions si nous pouvons traverser cette dernière vague sans un coup dur pour l’industrie du tourisme », a déclaré Nungesser au Louisiana Radio Network fin juillet.

Nungesser n’est qu’un parmi un groupe de politiciens de Louisiane qui ont contracté Covid-19 depuis le début de la pandémie, y compris le représentant Clay Higgins, qui le mois dernier a contracté Covid-19 pour la deuxième fois.

Le député élu Luke Letlow, qui a organisé de nombreux événements de campagne sans masque avant son élection, est finalement décédé des complications de Covid-19 quelques semaines avant de prendre ses fonctions en décembre de l’année dernière. Il a été le premier membre du Congrès à mourir du virus. Sa veuve, Julie Letlow a été élue au siège de son mari lors d’une élection spéciale en mars; elle a accordé une interview à CBS News cette semaine pour exhorter ses électeurs à se faire vacciner.

« Ma prière est que plus personne ne perde la vie à cause de ce virus. C’est une façon horrible de quitter ce monde. dit Letlow. « Nous avons la réponse, utilisons-la. »

Les responsables de la santé publique seraient d’accord avec Julie Letlow. Le moyen le plus efficace de surmonter cette vague est d’augmenter les taux de vaccination. Il y a eu un effort pour encourager les gens à le faire. En fait, le gouvernement fédéral a alloué 2,3 millions de dollars en argent de loterie comme incitatif. Les Louisianais ont déjà commencé à gagner des gains, tandis que le grand prix de 1 million de dollars n’a pas encore été attribué.

Cet effort a porté ses fruits, car la Louisiane a connu une augmentation de 3% des taux de vaccination depuis juin. Mais alors que les grandes villes de l’État se préparent à la pléthore de festivals d’automne à venir – y compris JazzFest à la Nouvelle-Orléans et Festivals Acadiens à Lafayette – au milieu des cas croissants de Covid-19, il y a un sentiment de déjà-vu qui se profile. Alors que la pandémie commençait à se propager aux États-Unis en mars 2020, le Mardi Gras battait son plein et la forte concentration de personnes sans mesures de sécurité imposées a conduit à un taux de mortalité qui était à un moment donné le plus élevé au monde. Comme le reste du pays, la Louisiane essaie d’équilibrer les conseils de santé publique avec un désir de vie normale, de sorte que l’issue de sa flambée actuelle de cas n’est toujours pas claire.