Covid-19 : Effets psychosociaux de la pandémie chez les enfants

Par le Dr Suresh Kumar Panuganti

Il est naturel que tout enfant se sente stressé, anxieux, craintif et s’inquiète de circonstances non naturelles comme une pandémie semblable à un adulte.

Certains des défis auxquels les enfants sont confrontés et continuent de faire face pendant cette pandémie sont :

Changement dans leur routine ; rencontrer leurs pairs et amisRupture de la continuité de l’école et du processus d’apprentissageManque de contrôles de santé de routineAugmentation du temps d’écran et diminution de l’interaction avec les autresManque d’événements importants comme les anniversaires, les festivals et toute réunion de famillePerte d’un parent ou d’un membre de la famille ou d’un proche en raison de CovidPerte d’emploi parental ou sécuritéInstabilité à la maison

Pourquoi?

En cette ère numérique, les enfants ont accès à des informations via diverses plateformes, notamment les médias sociaux, les actualités, etc., ce qui peut entraîner du stress. Ce stress peut être accru lorsqu’ils ne sont pas autorisés à sortir, à rencontrer leurs amis, à aller à l’école et plus encore alors que les parents eux-mêmes sont stressés et l’affichent.

Effets psychosociaux sur les enfants

Enfants de moins de 3 ans :

Interactivité réduite et développement retardé de la parole Dépression – préfère rester seul Colère et hyperactivité Anxiété de séparation pendant que les parents sont en isolement/quarantaine Accrochage et dépendance excessive Peur ou tristesse excessive

Enfants scolarisés

Colère et hyperactivité en raison de manquer leur routine et du manque d’interaction physique avec leurs pairsViolence due à un temps d’écran excessif ou à regarder de la violence et/ou des abus de toute nature à la maison Comportement anormal inexpliqué dû à l’ennui ou au temps passé sur les téléphones portables Anxiété due au manque de certitudeStigmatisation de la maladieTroubles du sommeilCauchemars, être retiré

Adolescents :

ColèreConflitsInquiétude face au manque de certitude concernant les examens et leur avenirCauchemarsInsomnieAttaques de panique

Aider les enfants à gérer le stress

Rester calme et écouter réellement leurs préoccupations, leur apporter réconfort et réconfort.

Rôle des parents ?

Le rôle et la responsabilité principaux des parents est de fournir et d’entretenir un environnement sûr, sécurisé et sain où ils peuvent être eux-mêmes et développer leur plein potentielPasser autant de temps que possible avec les enfants pour réduire l’anxiétéRester calme et calme et éviter les paroles , la maltraitance physique ou la violence à la maison, même avec d’autres membres de la famille. Divulguer les bonnes informations au bon moment et à une terminologie appropriée à leur âge Impliquer les enfants dans les tâches quotidiennes en fonction de leur âge Avoir un temps créatif pour les arts et l’artisanat et réduire le temps passé devant l’écran Être un modèle pour vos propres enfantsPratiquez des déjeuners ou des dîners en pot en famille Gardez les gadgets loin de la table à mangerSurveillez ce que votre enfant regarde à la télévision/à l’écranN’oubliez pas que toutes les émotions sont valables ; ne les essuyez pas et ne les annulez pas complètement. Fixez un temps de sommeil. Maintenir l’hygiène du sommeil

Rôle des enseignants ?

Fournir des connaissances correctes et appropriéesRéprimer les mythes et les incrédulitésIdentifier tout comportement anormal en classe comme le manque d’attention ou l’hyperactivitéDonner de petites pauses plausibles dans le temps d’écran pendant la classeEncourager les activités non académiques pendant la classeInteraction régulière avec les parents

Rôle des pédiatres :

Éducation parentale sur les modèles de développement et les besoins de développementReconnaître les manifestations physiques de la maladie mentaleIdentifier les facteurs prédisposantsInitier une thérapie précoce

Rappelles toi. Ceci aussi devrait passer. N’abandonnons jamais.

(L’auteur est consultant principal – Soins intensifs pédiatriques et pédiatrie, Hôpitaux Yashoda, Hyderabad. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

