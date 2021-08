Covid-19 : Efficacité du vaccin en déclin, transmission présymptomatique élevée derrière la propagation rapide de la variante Delta

Des recherches épidémiologiques récentes ont révélé que la variante Delta (B.1.617.2) était 40 % plus contagieuse que la variante Alpha

Selon plusieurs études, une efficacité réduite du vaccin et une infectiosité élevée au cours de la phase pré-symptomatique entraînent une transmission rapide de la variante Delta du coronavirus.

Des recherches épidémiologiques récentes ont révélé que la variante Delta (B.1.617.2) était 40 % plus contagieuse que la variante Alpha, qui a été identifiée pour la première fois en 2020 au Royaume-Uni. De nombreuses études ont également montré une diminution de l’efficacité du vaccin contre la variante, et laissent également les individus vaccinés vulnérables aux infections révolutionnaires.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait précédemment déclaré que la variante Delta était la mutation la plus transmissible identifiée. Il a ajouté qu’elle devenait rapidement la variété la plus dominante dans plusieurs pays.

Selon une présentation interne des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, la variante du virus est plus transmissible que celles qui causent le SRAS, le MERS, Ebola, la grippe saisonnière, le rhume et la variole. Il s’est avéré aussi contagieux que la varicelle.

Pourquoi la variante Delta est plus contagieuse

Selon une étude récente, la mutation d’un acide aminé clé pourrait être à l’origine de la férocité de la variante delta.

Une équipe de la branche médicale de l’Université du Texas, dirigée par le virologue Pei-Yong Shi, a identifié une mutation clé qui a modifié un acide aminé dans la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Le changement – appelé P681R – transforme en arginine un résidu de proline, selon l’étude publiée dans Nature. L’étude a révélé que le changement avait eu lieu dans le site de clivage de la furine de la protéine de pointe.

Les protéines hôtes doivent couper deux fois la protéine de pointe SARS-CoV-2 pour pénétrer dans les cellules. Le site de clivage de la furine est important car les enzymes de l’hôte, y compris la furine, effectuent la première coupe. Les particules virales nouvellement formées émergent d’une cellule infectée et peuvent infecter plus efficacement les cellules hôtes.

La variante Alpha porte une mutation au même endroit. Cependant, cela inclut le changement d’un acide aminé différent. L’étude a révélé que la mutation Delta qui a modifié le clivage de la furine a un effet profond.

Les chercheurs ont déclaré que la protéine de pointe dans les particules de variante Delta est coupée beaucoup plus efficacement que d’autres variantes, telles que l’Alpha. La mutation P681R est principalement responsable de l’écrêtage efficace de la protéine de pointe.

La mutation P681R est la clé de la forte infectivité du variant Delta.

Les résultats de l’étude étaient similaires à ceux des recherches menées par le virologue Kei Sato de l’Université de Tokyo. L’équipe de Sato a découvert que les protéines de pointe portant P681R sont capables de fusionner avec les membranes plasmiques des cellules non infectées trois fois plus vite que lorsqu’il n’y a pas de mutation.

D’autres mutations clés sont-elles responsables ?

Selon les scientifiques, la variante Delta possède plusieurs mutations clés. Ils ont ajouté que le changement P681R, bien qu’important, ne serait probablement pas la seule raison de la transmission rapide.

Des chercheurs ougandais ont déclaré que le changement P681R avait été trouvé dans une variante répandue dans le pays au début de cette année, mais qu’elle n’était pas aussi contagieuse que le delta. La variante Kappa identifiée en Inde a également la même mutation, mais il a été constaté que la protéine de pointe est clivée moins souvent et que la fusion avec les membranes cellulaires est moins efficace.

Des études antérieures ont montré que L452R et D6146 – d’autres mutations clés du variant Delta – lui permettent de se fixer plus fermement aux cellules réceptrices et d’échapper plus facilement à l’immunité.

Les multiples mutations du variant Delta dans la sous-unité S1 de la protéine spile améliorent sa capacité à se lier aux récepteurs ACE2 et à échapper au système immunitaire.

Le virologue de l’Université Cornell, Gary Whittaker, a déclaré à Nature que le virus réussissait en termes de vitesse et de volume et était devenu beaucoup plus efficace. Il a ajouté que cela traversait les gens et les cellules beaucoup plus rapidement.

Pourquoi il est difficile d’arrêter la variante Delta

Une étude menée à Guangzhou en Chine a révélé qu’une infectiosité élevée, même dans les phases pré-symptomatiques, était une des raisons de la propagation rapide du delta. Cela signifie que les gens sont susceptibles de propager le virus avant même que l’on soupçonne qu’ils sont infectés.

Une étude récente menée par l’épidémiologiste de l’Université de Hong Kong Benjamin Cowling a révélé que les symptômes se manifestaient 5,8 jours après les infections Delta – 1,8 jours après le premier test positif pour l’ARN viral. Cela laisse une fenêtre dangereuse pour la transmission.

L’étude a révélé que 74% des infections delta se sont produites pendant la période pré-symptomatique. Le R-naught du Delta, représentant le nombre d’individus auxquels une seule personne infectée peut transmettre la maladie en moyenne, est de 6,4. Le R-naught de la souche Wuhan de la souche Wuhan, selon des études antérieures réalisées plus tôt, était compris entre 2 et 4.

Efficacité du vaccin en baisse

Plusieurs études ont découvert que l’efficacité du vaccin est plus faible contre la variante Delta, laissant ainsi même les individus vaccinés vulnérables.

Une étude de Public Health England avait révélé que l’efficacité du vaccin Oxford-AstraZeneca tombait à 64% contre le Delta. Une étude dans The Lancet a également révélé que les personnes vaccinées avec le vaccin de Pfizer sont susceptibles d’avoir des niveaux d’anticorps cinq fois inférieurs contre la variante Delta.

Des données récentes du ministère israélien de la Santé ont montré que deux doses du vaccin de Pfizer offrent une protection à 64% contre Covid-19. C’est à un moment où plus de 90 pour cent des cas du pays ont été causés par la variante Delta.

Une autre étude récente de l’Université d’Oxford et de l’Office for National Statistics a révélé que l’efficacité du vaccin Pfizer est tombée à 90 % un mois après la deuxième dose, 85 % le mois suivant et 78 % après trois mois. La protection équivalente pour le vaccin AstraZeneca s’est avérée être de 67 pour cent, 65 pour cent et 61 pour cent. Cette efficacité décroissante du vaccin est devenue une autre source de préoccupation.

L’étude a également révélé que la charge virale maximale, même chez les personnes vaccinées, était similaire à celle des personnes non vaccinées. Des résultats similaires ont été trouvés dans des études menées à Singapour et aux États-Unis.

Cela signifie que même les personnes entièrement vaccinées risquent de propager la variante Delta, ce qui rend encore plus difficile la rupture de la chaîne.

Un rapport du CDC américain ce mois-ci a indiqué que 469 cas de Covid-19 ont été signalés dans le Massachusetts à la suite d’un grand rassemblement à Provincetown, une ville balnéaire. Parmi ceux-ci, près de 75 pour cent des personnes ont été vaccinées.

Des analyses ont montré que les individus vaccinés présentaient ses valeurs Ct, similaires à celles des personnes non vaccinées. Cela indique une charge virale élevée.

Le séquençage du génome de 133 échantillons a révélé que 90 % des cas étaient causés par la variante Delta. Le CDC a ensuite mis à jour ses directives le 27 juillet, recommandant même aux personnes vaccinées de porter des masques dans les zones de transmission importante et élevée de Covid-19.

