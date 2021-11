COVID-19 en Inde Mises à jour en direct : l’Inde voit une baisse des nouveaux cas de Covid, le nombre de morts ; 112,0 cr doses de vaccin administrées jusqu’à présent

Mises à jour du Coronavirus LIVE : Au niveau international, des personnes se sont rassemblées au nord d’Amsterdam pour protester contre les nouvelles restrictions de verrouillage obligeant les bars et les restaurants à fermer à 20 heures.

Coronavirus, cas de COVID-19 en Inde EN DIRECT: Dans un soulagement, l’Inde a signalé 11 271 nouveaux cas de covid et 285 décès aujourd’hui, enregistrant une baisse par rapport au décompte de samedi. Selon les données partagées par le gouvernement, le nombre de cas actifs s’élève à 1 35 918.

Le département de la santé du Maharashtra a enregistré samedi 999 nouveaux cas de Covid et 49 décès, portant le total des infections à 66 23 344 et le nombre de morts à 1 40 565. Delhi, en revanche, a enregistré 56 nouveaux cas de Covid avec un taux de positivité de 0,10 %, selon les données partagées par le service de santé de la ville. Odisha a enregistré 247 nouveaux cas samedi, portant le total de l’État à 10 45 209. Le nombre de nouvelles infections dans l’Andhra Pradesh serait de 156. Le Mizoram, en revanche, a enregistré une hausse samedi avec 669 nouveaux cas, soit 38 de plus que la veille. Cependant, un responsable avait déclaré qu’un comité d’experts sur la gestion du COVID-19 avait déclaré que la « campagne tout masque » lancée le 11 octobre avait donné des résultats positifs au Mizoram, les gens prenant les précautions nécessaires pour éviter la transmission du virus. .

Avec un nouveau nombre de cas enregistrés quotidiennement à travers le pays, on peut toujours voir des gens enfreindre les règles et réglementations de covid qui ont été introduites par le gouvernement pour la santé et la sécurité publiques. Selon les données partagées par la police de Delhi samedi, plus de 3,16 lakh challans ont été émis entre le 19 avril et le 12 novembre pour violation des normes Covid.

Au niveau international, des personnes se sont rassemblées au nord d’Amsterdam pour protester contre les nouvelles restrictions de verrouillage obligeant les bars et restaurants à fermer à 20 heures. Les restrictions ont été imposées en raison du nombre croissant d’infections. Selon l’agence de presse AP, le Premier ministre néerlandais par intérim Mark Rutte a déclaré vendredi que le verrouillage partiel se poursuivrait pendant au moins trois semaines. Les choses ne vont pas très bien en Russie non plus, car un nouveau record de décès quotidiens dus à Covid-19 a été signalé le 13 novembre.