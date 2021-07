COVID-19 en Inde : Qu’est-ce qui a changé dans la deuxième vague de coronavirus par rapport à la première vague ?

Les cas asymptomatiques étaient également plus élevés dans cette vague, mais le taux de mortalité ne différait pas entre les deux vagues.

Deuxième vague de coronavirus en Inde : La deuxième vague de coronavirus qui a frappé l’Inde cette année était très différente du premier pic de cas que nous avons vu en 2020. La deuxième vague différait en termes de contagiosité, de symptômes ainsi que de gravité. Selon un rapport publié dans IE, les experts sont également préoccupés par le syndrome COVID long, qui fait référence à la persistance du COVID-19 longtemps après l’infection initiale. Voici un aperçu des nouveautés de la deuxième vague par rapport à la première.

Symptômes du COVID-19 dans les première et deuxième vagues

Le rapport indique que si certains symptômes tels que des problèmes respiratoires et une toux sèche sont restés les mêmes dans les deux vagues, la deuxième vague a également vu des symptômes supplémentaires tels que des mouvements lâches, une infection oculaire et des problèmes auditifs. En dehors de cela, la deuxième vague a également vu une augmentation du nombre d’infections secondaires et d’infections à champignons noirs, selon le rapport, citant le Dr Abha Mangal de l’hôpital St Stephen.

Pendant ce temps, le conseiller technique COVID-19 du gouvernement du Maharashtra, le Dr Subhash Salunkhe, a déclaré que si la première vague comprenait des symptômes qui ressemblaient davantage à ceux de la grippe, les symptômes observés pendant la deuxième vague, comme ceux impliquant le tractus gastro-intestinal, ne correspondaient à aucun critère.

Dans une récente correspondance dans The Lancet Respiratory Medicine, des experts parlant des implications de la deuxième vague de COVID-19 en Inde ont déclaré qu’au cours de la vague de cette année, de graves conséquences ont été observées, comme une réduction de l’approvisionnement en traitements essentiels, une augmentation des décès, en particulier parmi la population plus jeune, et les cas en spirale.

Deuxième vague et population plus jeune

Des experts, dont le Dr Mangal, ont déclaré que dans l’ensemble, le profil démographique des cas de coronavirus dans les deux vagues était quelque peu similaire, mais il y a eu quelques différences. La mortalité a continué à rester plus élevée chez les personnes âgées et celles ayant des comorbidités, mais les jeunes adultes ont vu plus de mortalité dans cette vague que la première. Selon un rapport de l’ICMR, l’âge moyen des cas de la deuxième vague est tombé à 49 ans, contre 50 ans dans la première. Les cas asymptomatiques étaient également plus élevés dans cette vague, mais le taux de mortalité ne différait pas entre les deux vagues.

Gravité accrue

Une grande étude menée dans le nord de l’Inde a montré que la gravité de la maladie à l’admission et les taux de mortalité étaient globalement plus élevés au cours de la deuxième vague, et c’était particulièrement le cas chez les patients plus jeunes, selon le rapport, citant le Dr Sandeep Budhiraja de l’hôpital Max Super Specialty basé à Delhi. Pendant ce temps, une longue durée de Covid a été observée au cours de la deuxième vague, qui était principalement caractérisée par de la fatigue, des complications neuromusculaires et un brouillard cérébral, selon le Dr Shashank Joshi, membre du groupe de travail COVID du Maharashtra. Le Dr Joshi a déclaré que si la période de vigilance post-Covid avait été d’environ deux semaines lors de la première vague, cette durée pouvait atteindre 100 jours lors de la deuxième vague.

La deuxième vague a également vu une augmentation des infections bactériennes, fongiques et virales inhabituelles, ainsi qu’un pic de cas de champignons noirs, et cela a été le cas même sans diabète ni traitement aux stéroïdes.

En dehors de cela, des cas anecdotiques de thrombose, qui ont conduit à un infarctus des jambes et également à une amputation, ont également été observés, selon l’expert du groupe de travail national COVID, le Dr Sanjay Pujari.

En ce qui concerne la propagation du virus, dans le premier cas, alors que 75% des cas avaient été signalés sur un total d’environ 100 districts, 40 districts combinés constituaient ce chiffre dans la deuxième vague, indiquant que la variante – la variante Delta – était plus contagieuse dans la deuxième vague.

