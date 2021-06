Covid-19 : enquête sérologique nationale ce mois-ci, pour couvrir 21 États

Un suivi similaire des variantes mondiales émergentes devait également être effectué pour éviter de futures poussées dans le pays, a déclaré Paul.

Une enquête nationale d’asservissement sera menée par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) ce mois-ci pour évaluer la propagation et l’intensité de la pandémie, a déclaré vendredi VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog. Il a en outre déclaré que les États devraient également effectuer leurs propres enquêtes sérologiques, car les enquêtes nationales ne suffiraient pas à elles seules. Il s’agira de la quatrième enquête sérologique de l’ICMR.

Une surveillance serait requise dans chaque zone géographique aux niveaux des États, des sous-États et des districts afin que la pandémie puisse être contenue dans ces points chauds, a déclaré Paul, ajoutant qu’une telle surveillance serait également nécessaire pour suivre les variantes et les mutations. Plus de séquençage serait nécessaire pour comprendre le comportement et la dynamique de l’épidémie. Un suivi similaire des variantes mondiales émergentes devait également être effectué pour éviter de futures augmentations dans le pays, a déclaré Paul.

Le prochain cycle de l’enquête sérologique couvrira 70 districts dans 21 États et inclura des adultes et des enfants de plus de six ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.