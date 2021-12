Covid-19 : Équipez-vous pour lutter contre la menace Omicron

Le gouvernement doit finaliser rapidement une stratégie de rappel et introduire des vaccins à ARNm si besoin est



Il peut sembler que la variante Omicron ne soit pas encore répandue en Inde, étant donné que le pays a signalé un peu plus de 200 cas dans 11 États et territoires de l’Union. Néanmoins, le chef de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a raison de dire que le pays doit se préparer à toute éventualité ; nous devons tirer les leçons de la propagation de la variante au Royaume-Uni où plus de 12 000 nouveaux cas quotidiens sont signalés. Pour commencer, le gouvernement doit prendre un appel, sans délai, pour savoir si une dose de vaccin de rappel doit être administrée. Delhi CM Arvind Kejriwal avait demandé au Centre d’autoriser les vaccinations de rappel.

Alors que l’efficacité des doses de rappel des vaccins autorisés en Inde n’a pas encore été établie, le Centre doit explorer les moyens d’introduire des vaccins à ARNm, pour lesquels l’efficacité des régimes de rappel est signalée. Une stratégie de rappel est absolument nécessaire. Après tout, la variante Omicron est 3 à 4 fois plus infectieuse que les variantes Delta. Les administrations locales et étatiques imposant des restrictions aux rassemblements, notamment en vue des festivités de fin d’année, est donc une mesure bienvenue.

Kejriwal a déclaré que Delhi enverrait tous les échantillons positifs pour le séquençage du génome afin d’attraper Omicron. Jusqu’à présent, des échantillons de voyageurs en provenance de pays à haut risque, collectés dans les aéroports, étaient envoyés. Les experts pensent que la transmission locale pourrait déjà être en cours et que les gouvernements devraient imposer, après la hâte, le séquençage de tous les échantillons positifs au lieu des seules arrivées à l’étranger ; rappelons que . avait signalé que l’INSACOG avait signalé la variante Delta au début, mais le ministère de la Santé de l’Union ne semblait pas partager son inquiétude dans ses premières déclarations sur la variante.

La science doit éclairer la politique. Les remarques du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, plus tôt ce mois-ci sont d’une importance particulière ; Ghebreyesus a exhorté les pays à ne ménager aucun effort pour assurer la distanciation, le port du masque et la vaccination, les trois étant essentiels pour lutter contre Omicron. En Inde, l’Institute of Health Metrics and Evaluation a montré que l’utilisation des masques est actuellement de 59% – presque au niveau de mars, juste avant la deuxième vague meurtrière – après avoir atteint un sommet de 81% en mai. Notez que même ce « élevé » est de quelques points de pourcentage inférieur à l’objectif de couverture universelle du masque de 95 %.

La distance observée à partir des données de mobilité des téléphones portables était déjà faible, avec une mobilité au niveau typique fin novembre même. Il devrait s’aggraver jusqu’en décembre. La virulence d’Omicron finira par être réglée à partir de données du monde réel. Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels il est plus doux que Delta et Alpha – des chercheurs de Hong Kong affirment qu’il se réplique 10 fois plus lentement dans les tissus pulmonaires que le SRAS CoV-2 d’origine – le risque de réinfection d’Omicron est, selon un calcul effectué par des chercheurs de l’Imperial College London, plus de cinq fois Delta.

Cela signifie également que des infections antérieures et la vaccination peuvent ne pas protéger contre une infection à Omicron. En effet, un nombre croissant de recherches montre que les vaccins – peut-être à l’exception des schémas de rappel Pfizer et Moderna – peuvent ne pas empêcher l’infection. Même si les risques de percée seront élevés, l’Inde doit comprendre que la vaccination, en particulier la couverture complète à deux doses, sera importante pour se préparer à Omicron car elle aidera probablement à prévenir les infections graves et les décès dans de nombreux cas, réduisant ainsi le fardeau des soins de santé. Infrastructure.

Cela aidera contre les autres variantes existantes et aidera à vérifier l’évolution des nouvelles. Étant donné que, selon les données de CoWIN, les vaccinations de deuxième dose sont encore peu nombreuses, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour assurer la fourniture continue d’une quantité adéquate de vaccins, même s’il s’attaque à toute hésitation/léthargie des citoyens. L’ICMR a conçu un kit de diagnostic pour la variante et il pourrait être intéressant pour le gouvernement d’encourager sa production. L’accent doit également être mis sur la recherche et la production de vaccins supplémentaires, ainsi que sur le développement de thérapies qui pourraient aider à combattre la virulence.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.