COVID-19 est le meurtre de personnes âgées .

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Dans le film de 1973, Soylent Green, un détective de la police de New York, découvre que la population de la ville, très surpeuplée et frappée par la pauvreté, qui se nourrit de nourriture gouvernementale transformée, appelée Soylent, mange maintenant sans le savoir des humains décédés. C’est de cela que Soylent Green est fait. C’est le terrible secret. Quel est le secret maintenant ? Tout est là dans la littérature open source…

Commençons ici :

Le virus SARS-CoV-2 n’existe pas.

Les tests de diagnostic supposés n’ont pas de sens.

Les numéros de cas n’ont pas de sens.

Les personnes décédées sont décédées pour de multiples raisons, dont aucune n’a rien à voir avec le SRAS-CoV-2.

J’ai passé l’année dernière à écrire plus de 300 articles, fournissant des preuves convaincantes des affirmations ci-dessus.

Il y a « des personnes décédées qui sont des décès ÉTIQUETÉS COVID ». AKA « réalité officielle ». AKA “mensonges officiels”.

Qui sont ces gens? En gros, qui sont-ils ?

Voici deux déclarations. Les gens sont morts, mais pas à cause du SRAS-CoV-2 :

The Kaiser Family Foundation, 24 juillet 2020 : « Les adultes de 65 ans et plus représentent 16 % de la population américaine mais 80 % des décès dus au COVID-19 aux États-Unis… »

AARP, 1er avril 2021 : « 95 % des décès dus au COVID-19 aux États-Unis sont survenus chez des personnes de 50 ans ou plus. »

Un membre du groupe de travail sur les coronavirus de Biden, le Dr Zeke Emanuel, a déclaré un jour qu’il n’y avait aucune raison pour que les gens veuillent vivre au-delà de 75 ans. Entrez simplement dans cette bonne nuit.

Eh bien, ce qu’on appelle COVID, ce sont les personnes âgées.

Mon premier indice sur les personnes âgées est venu d’un rapport publié par l’Institut national italien de la santé au début de la « pandémie ». Il a déclaré que l’âge moyen des personnes décédées de COVID dans le pays était de 79,5 ans. Cet indice était la taille d’un porte-avions garé devant votre maison.

Peu de temps après le rapport italien, l’Institut de la santé s’est éteint. Aucune autre recherche n’a été publiée. Aucune mise à jour. Ils avaient parlé en dehors de l’école et quelqu’un leur avait giflé la tête.

Des articles de presse open source ont révélé que la «mortalité excessive» de 2020 était en grande partie le résultat du décès de personnes âgées dans des maisons de soins infirmiers.

Cela n’a rien à voir avec un virus.

Cela a à voir avec des patients qui sont DÉJÀ sur une longue pente descendante. Ils ont DÉJÀ plusieurs problèmes de santé. Pendant des années, voire des décennies, ils ont été pilonnés avec des médicaments toxiques, affaiblissant leur corps et déchiquetant leur système immunitaire.

Et PUIS ils sont frappés par la TERREUR d’un diagnostic arbitraire et faux de COVID-19—

Et ENSUITE, ils sont isolés et coupés de leur famille et de leurs amis, dans des établissements où la négligence et l’indifférence flagrantes sont trop souvent la « norme de soins ».

La mort en est le résultat direct.

Mort prématurée forcée.

Ces patients se replient et meurent.

Les gestionnaires de l’information pandémique disent le grand mensonge. Ils racontent des histoires sur «le virus» ayant un impact plus important sur les personnes âgées.

Non, l’HISTOIRE d’un virus a un impact. La terreur a un impact mortel. L’isolement a l’impact mortel. La terreur et l’isolement portent le coup final.

Dans une mesure étonnante, COVID-19 est une CATASTROPHE DES MAISONS DE SOINS.

Meurtre de masse par cruauté.

Mémo aux enquêteurs financiers : calculez combien d’argent les assureurs gouvernementaux et privés économisent, car ils n’ont pas à continuer à payer pour les soins de longue durée de toutes les personnes âgées qui meurent prématurément dans les maisons de soins infirmiers. Le nombre d’argent sera stupéfiant.

Tony Fauci connaît l’arnaque. Il sait que COVID-19, ce sont les personnes âgées. Les gens meurent de la peur qu’il promeut. Fauci n’a pas la moindre honte. C’est un porte-parole produit par Bill Gates et David Rockefeller.

Le mal imprègne l’opération COVID. Les personnes âgées en maison de retraite sont la première cible. Les faire mourir plus tôt est la tactique, afin d’augmenter les faux chiffres de mortalité COVID.

Sans ces faux numéros, toute la « pandémie » serait exposée en une heure.

J’ai dit qu’il y avait eu deux événements clés dans l’imposition de toute la fiction vicieuse de COVID – le régime chinois enfermant 50 millions de citoyens du jour au lendemain sans raison médicale valable, donnant le feu vert à l’Organisation mondiale de la santé et au CDC pour “suivre le nouveau modèle”; et la projection informatique des décès financée par Bill Gates, mise en place par Neil Ferguson, qui a menti entre ses dents lorsqu’il a affirmé qu’un demi-million de personnes pourraient mourir au Royaume-Uni et deux millions aux États-Unis d’ici l’été 2020, fournissant ainsi la version finale « logique » des blocages.

Le troisième événement clé était et reste l’attaque soutenue contre les personnes âgées.

Tuez ces personnes dans la terreur et l’isolement, et faites grimper le nombre de morts.

Au 22 mai 2020, Forbes a rapporté que, « … dans les 43 États qui rapportent actuellement de tels chiffres, 42% de tous les décès dus au COVID-19 ont eu lieu dans des maisons de soins infirmiers et des résidences-services. »

Washington Post, 18 mai 2020 : « L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la moitié des décès dus au Covid-19 en Europe se sont produits dans de telles installations. »

Titre du même article du Post : « Crise des foyers de soins au Canada : 81 % des décès par coronavirus [in the country] sont dans des établissements de soins de longue durée.

The Guardian, 16 mai 2020 : « Environ 90 % des 3 700 personnes décédées des suites d’un coronavirus en Suède avaient plus de 70 ans, et la moitié vivaient dans des maisons de soins, selon une étude du Conseil national suédois de la santé et du bien-être à la fin D’avril.”

“Le pays [Spain] a été choqué fin mars lorsque le ministre de la Défense a révélé que des soldats enrôlés pour désinfecter des maisons d’habitation avaient trouvé des personnes âgées abandonnées et mortes dans leurs lits.

