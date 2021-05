Covid-19 est une menace mondiale, mais pourquoi la mucormycose est-elle plus répandue en Inde?

«Covid-19 est une menace mondiale, mais pourquoi n’entendons-nous pas cela dans d’autres pays et pourquoi la mucormycose ressemble-t-elle à une histoire en Inde?»

Le langage de Covid-19 devient aussi douloureux et imprévisible que la pandémie elle-même. Chaque jour qui passe, de nouveaux médicaments et symptômes difficiles à prononcer s’ajoutent au vocabulaire des membres désespérés de la famille des patients atteints de covid-19 qui se précipitent pour chercher des lits d’hôpital et des médicaments. Le terme qui fait maintenant le tour de la plupart des conversations et des appels à l’aide est: «mucormycose».

Une étude de cas rare

Les médecins la décrivent comme une infection fongique grave mais assez rare, causée par un groupe de champignons appelés mucormycètes. L’inquiétude: les cas où les patients les développent sont en forte augmentation à l’échelle nationale. Bien qu’il n’y ait pas de clarté sur les chiffres globaux, les preuves anecdotiques sont assez alarmantes. Considérez ceci: le Dr Uday Phadke, endocrinologue et diabétologue de premier plan basé à Pune, directeur du département d’endocrinologie et de diabète des hôpitaux de Sahyadri, une importante chaîne d’hôpitaux de Pune, déclare: «normalement, nous verrons un cas ou deux en un an et cela aussi chez les patients immunodéprimés, soit à cause d’un cancer, soit après une greffe d’organe et c’était toujours comme un cas pédagogique que nous pourrions présenter aux juniors d’une manifestation rare dont ils doivent également être conscients comme des agents pathogènes opportunistes qui se développent. seulement lorsque l’occasion se présente, ce qui est essentiellement lorsque l’immunité est faible dans le corps. Mais maintenant, dans les seuls hôpitaux de Sahyadri, juste ici à Pune, nous avons vu 30 à 35 cas en un mois. C’est à peu près un patient par jour!

Combo mortel

Ce n’est donc pas sans raison que la plupart se posent la question: «Covid-19 est une menace mondiale, mais pourquoi n’entendons-nous pas cela dans d’autres pays et pourquoi la mucormycose ressemble-t-elle à une histoire en Inde?»

Financial Express Online a contacté des experts en la matière – dans ce cas, les médecins de référence sont des diabétologues / endocrinologues comme le Dr Phadke (ceux qui se spécialisent dans le traitement des problèmes de santé liés au fonctionnement des glandes et des hormones).

Lire aussi | Black Fungus aka Mucormycosis: Un médecin explique tout sur l’infection mortelle



La réponse réside dans la combinaison mortelle d’un nombre élevé de cas de covid-19 dans un pays qui est la capitale mondiale du diabète avec environ 70 millions de patients diabétiques en Inde et lorsque dans le cadre de la gestion des stéroïdes covid-19 sont administrés. Voici ce qu’un diabétologue de premier plan, le Dr V Mohan, président et consultant en chef du centre éponyme de spécialités du diabète du Dr Mohan, une chaîne d’établissements de traitement du diabète basée à Chennai, avait à dire: «La raison pour laquelle nous constatons un si grand nombre de mucormycoses que dans tout autre pays est en raison du nombre élevé de patients diabétiques, que trop avec un diabète non contrôlé, un nombre record de cas de covid, de fortes doses de stéroïdes administrées pendant trop longtemps frisant l’utilisation aveugle de stéroïdes, en particulier dans la première semaine du virus, qui peut être très dangereux. » En plus de cela, dit-il, il existe une combinaison d’autres facteurs qui tournent autour de l’hygiène et de la contamination de l’équipement utilisé. Il pense qu’en raison des nombreux cas de covid-19 dont les hôpitaux sont inondés, il se peut que le nettoyage ne soit pas suffisant et que des champignons se déposent sur certains équipements ou lorsque de l’eau appropriée n’est pas utilisée lors de l’administration d’oxygène.

Stéroïdes et oxygénothérapie

Le Dr Gangandeep Kang, le principal expert indien en matière de vaccins, professeur au Christian Medical College de Vellore, déclare: «Ce que j’aimerais vraiment savoir, c’est quelle proportion de patients qui développent une mucormycose sont sous oxygénothérapie et sous stéroïdes, car les stéroïdes sont clairement définis. facteur de risque et nous le savons déjà. Mais pour ceux qui suivent une oxygénothérapie, estime le Dr Kang, la seule chose à se renseigner concerne l’état de l’appareil respiratoire utilisé, que ce soit le masque ou les humidificateurs, car la contamination de ceux-ci pourrait également être une raison pour laquelle les patients développent une mucormycose.

La maladie frappe donc lorsque les systèmes de défense du corps sont en panne à cause du coronavirus et en plus de cela, il y a une utilisation effrénée et incontrôlée de stéroïdes, allant parfois jusqu’à six fois ce qui peut être réellement nécessaire.

L’Antidote

Sur le traitement, dit le Dr Phadke, il s’agit essentiellement d’un exercice triple: 1, essayer immédiatement de rectifier la situation qui cause la mucormycose qui est d’arrêter l’administration de stéroïdes, contrôler immédiatement les niveaux de sucre, vérifier l’acidose (trop d’acide dans les fluides corporels); 2, élimination rapide et agressive des tissus morts par des méthodes chirurgicales, ce qui peut nécessiter plusieurs spécialistes. Tout cela pour éviter que le champignon ne se propage davantage; et enfin, 3, d’utiliser des médicaments appropriés pour vérifier le champignon noir. L’un des médicaments souvent utilisés est l’injection d’amphotéricine B. C’est un médicament complexe qui fait actuellement défaut. Ceci est en partie dû au fait qu’ils n’ont jamais été fabriqués en grandes quantités, essentiellement parce qu’ils n’étaient pas très demandés et qu’il s’agissait également d’un médicament coûteux (les coûts se chiffrent à quelques milliers par flacon). Cependant, plusieurs entreprises ont été approuvées par le gouvernement pour fabriquer ce médicament en dehors des fabricants déjà dans ce domaine comme Sun Pharma, Cipla, Bharat Serums entre autres et elles augmentent toutes leurs capacités. Par exemple, le porte-parole de Sun Pharma, la plus grande société pharmaceutique indienne, a déclaré: «Nous avons accéléré la production de Lambin 50 injection (le nom de marque de la société pour l’amphotéricine B liposomale) pour répondre à la demande supplémentaire et sommes convaincus d’augmenter rapidement notre production. Bien qu’aucun calendrier n’ait été indiqué par Sun Pharma, les acteurs de l’industrie affirment que, puisqu’il s’agit d’un produit complexe et qu’il nécessite des tests de stérilité, même après une production accrue, cela pourrait prendre environ deux à quatre semaines avant que des stocks supplémentaires arrivent sur le marché.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.