du fil du 21e siècle :

Jamais auparavant le monde n’avait été témoin d’un effort de propagande aussi coordonné, avec une rationalisation presque parfaite des messages et des politiques, ainsi qu’un établissement lançant des attaques contre des dissidents en déployant des « vérificateurs de faits » et en utilisant des sociétés de médias sociaux pour déformer toutes les voix qui offrent un opinion qui diffère du récit officiel. Ce n’est rien de moins qu’un effort de guerre complètement mondialisé et corporatisé.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Asia Pacific Today s’entretient avec Dr Piers Robinson, un expert en matière de propagande, alors qu’il explique comment les gouvernements, les médias grand public et l’industrie pharmaceutique ont combiné leurs forces pour faire avancer une attaque de propagande mondiale sans précédent depuis le début de la crise de Covid. Regarder:

A propos de l’invité :

Dr Piers Robinson est un expert de la communication, des médias et de la politique mondiale, se concentrant sur les conflits et la guerre et en particulier le rôle de la propagande. Il est actuellement codirecteur de l’Organisation pour les études de propagande, animateur du groupe de travail sur la Syrie, la propagande et les médias et chercheur associé au groupe de travail sur la propagande et la « guerre contre le terrorisme » du 11 septembre. De 2016 à 2019, il a été professeur et titulaire de la chaire en politique, société et journalisme politique à l’Université de Sheffield. Il a également siégé au conseil d’administration de plusieurs revues universitaires. Il a donné des conférences au Collège de défense de l’OTAN à Rome et a informé de hauts commandants militaires et diplomates britanniques. Ses intérêts de recherche se concentrent sur la communication persuasive organisée et la propagande contemporaine. Ses projets actuels incluent la propagande et le conflit syrien ; Propagande et guerre mondiale du 11 septembre contre le terrorisme et Covid19.

Lire la suite @ 21stCenturyWire.com

Lien source