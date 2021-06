Covid-19 et AVC veineux : tout ce que vous devez savoir

Par le Dr Prashant Makhiji,

La maladie de Covid-19 causée par le SRAS CoV-2 est principalement une maladie des poumons, mais il est de plus en plus reconnu qu’elle affecte également d’autres systèmes organiques ; des complications neurologiques sont souvent rapportées en association avec le Covid-19 dans le monde. L’AVC est l’une de ces complications signalées comme étant associées à Covid-19 et associée à une morbidité et une mortalité plus élevées.

L’AVC est un trouble qui résulte de l’interruption de l’apport sanguin au cerveau, le plus souvent due à la formation de caillots et moins souvent à la rupture des vaisseaux sanguins alimentant le cerveau. La majorité des accidents vasculaires cérébraux affectent les artères, c’est-à-dire les vaisseaux sanguins transportant le sang qui a été filtré par les poumons et qui est riche en oxygène. Cependant, il peut rarement impliquer des veines ou des sinus veineux qui transportent le sang du cerveau, entraînant un accident vasculaire cérébral.

La thrombose du sinus veineux cérébral (TVC) qui entraîne un accident vasculaire cérébral est une maladie extrêmement rare mais grave avec une incidence annuelle estimée à 5 sur un million. Contrairement à l’AVC artériel habituel, les patients ayant subi un AVC veineux sont souvent jeunes (âge moyen de 33 ans) et sont environ trois fois plus fréquents chez les femmes. Les facteurs de risque importants pour la CVT sont la consommation de certains contraceptifs oraux, les conditions génétiques qui augmentent la tendance à la formation de caillots, la grossesse, les infections et la malignité. Les présentations courantes de la TVC comprennent une perte de conscience soudaine, des convulsions et des maux de tête récents ou s’aggravant.

L’infection à Covid-19 en raison de sa tendance à affecter la muqueuse des vaisseaux sanguins (endothélium) et la réponse inflammatoire qui accompagne l’infection prédispose à la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins et est devenue un facteur de risque important pour la TVC.

Bien qu’il s’agisse d’un trouble grave aux conséquences dévastatrices, il est tout à fait traitable s’il est reconnu à temps. Le traitement implique l’administration d’anticoagulants (anticoagulants) sous la supervision d’un neurologue. La déshydratation étant un précipitant courant de la TVC chez les patients prédisposés, il est important de maintenir l’hydratation chez les patients souffrant ou en convalescence de Covid-19. Il est également important d’être conscient de ses symptômes; chez les patients atteints de Covid-19 ou ceux qui s’en remettent, s’ils présentent l’un des symptômes signalés ci-dessus, ils doivent demander une consultation urgente à un neurologue afin qu’un traitement soit initié en temps opportun et que le décès et l’invalidité qui y sont associés puissent être évités.

(L’auteur est neurologue, hôpital Wockhardt, Mumbai Central. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.