Covid-19 et impact sur les besoins d’assurance des seniors

Si vous approchez de la retraite ou si vous êtes sur le point d’avoir 65 ans, il est préférable d’acheter un régime d’assurance maladie régulier qui propose plus d’options et de fonctionnalités flexibles qu’un régime d’assurance maladie pour personnes âgées.

La pandémie de Covid-19 n’a pratiquement laissé personne sans impact, directement ou indirectement. Le nombre de cas a peut-être diminué, mais il reste une menace, au moins dans un avenir prévisible. Selon plusieurs études, les personnes âgées sont considérées comme plus susceptibles d’être infectées par le Covid-19 et la possibilité de nécessiter une hospitalisation est élevée chez elles. Déjà, il existe un scénario de taux d’intérêt bas dans le pays et en plus, la hausse des dépenses médicales due au Covid-19 a impacté les finances de la plupart des seniors retraités.

Pour les personnes âgées qui ont souscrit un régime d’assurance-maladie, couvrir les frais d’hospitalisation peut ne pas être un problème. Cependant, si l’on n’a pas une couverture adéquate, le preneur d’assurance doit payer une partie de la facture d’hôpital de sa poche.

Mais, à un âge plus élevé, la prime est généralement plus élevée que pour ceux qui achètent une couverture médicale à un plus jeune âge. L’obtention d’une couverture élevée a un prix élevé pour les personnes âgées et les plans de couverture santé sont également assortis d’une période d’attente en raison des comorbidités chez les personnes âgées. Il existe des régimes exclusifs d’assurance maladie pour les personnes âgées qui peuvent être explorés par eux. « Les personnes âgées souffrant de troubles pré-médicaux devraient envisager d’opter pour des couvertures d’assurance maladie exclusivement conçues pour les personnes âgées de plus de 60 ans », déclare Ankit Agarwal, directeur général d’Alankit Limited.

Les régimes exclusifs d’assurance-maladie pour personnes âgées sont généralement assortis d’une fonction de participation aux frais qui oblige à payer une partie de la facture d’hôpital avant que l’assureur ne paie le reste. Ils peuvent également comporter plusieurs sous-limites ou des périodes d’attente plus longues. Et, si de tels plans n’ont pas de telles restrictions, alors la prime pourrait être plus élevée.

En outre, il existe des plans qui rétablissent le montant de la couverture une fois que le preneur d’assurance a utilisé la somme assurée dans la police. “Compte tenu des taux de prime plus élevés, il est crucial de garder à l’esprit que l’assurance maladie devrait permettre la restauration automatique de la somme assurée une fois épuisée pendant la pandémie ou exiger des primes plus faibles pour contribuer, le cas échéant”, informe Agarwal.

L’achat de plans d’assurance-maladie exclusifs pour les personnes âgées par les enfants pour leurs parents peut réduire les impôts pour les adultes qui travaillent. « Aider vos parents à se préparer à une crise financière est l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à vos parents. Vous pouvez acheter une police pour personnes âgées pour vos parents qui garantit une couverture considérable ainsi que des avantages fiscaux », ajoute Agarwal.

La constitution d’un fonds d’urgence est utile en cas de besoin. Et les personnes âgées doivent également s’assurer qu’elles disposent de réserves suffisantes pour faire face aux urgences financières. «Il est d’une importance capitale de réserver des liquidités qui donnent un facteur supplémentaire de malléabilité pour construire des stratégies utiles à la lumière de la crise financière. En outre, il est important de constituer un fonds de prévoyance pour faire face aux situations d’urgence et invisibles », explique Agarwal.

Si vous approchez de la retraite ou si vous êtes sur le point d’avoir 65 ans, il est préférable d’acheter un régime d’assurance maladie régulier qui propose plus d’options et de fonctionnalités flexibles qu’un régime d’assurance maladie pour personnes âgées.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.