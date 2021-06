Covid-19 et le rôle de la réalité virtuelle dans la recherche sur les soins de santé et les sciences de la vie

La RV peut permettre une formation approfondie sur les ventes, la fabrication et la distribution en simulant plusieurs scénarios hypothétiques susceptibles de minimiser les fuites.

Notre monde actuel est au milieu d’une quatrième révolution industrielle, ou Industrie 4.0, qui englobe l’Internet des objets (IOT), la fabrication additive, la réalité numérique, le big data, l’intelligence artificielle (ML, DL, robotique), le cloud hybride et la cybersécurité. Parmi ces domaines, ceux qui intègrent parfaitement les mondes cyber et physique semblent être les plus appropriés pour aider à surmonter les défis posés par la pandémie en cours. Nous avons vu la réalité numérique émerger comme un élément clé pour assurer une expérience client améliorée et la continuité des activités au milieu de la pandémie.

Le paysage de la réalité virtuelle

La réalité numérique est un hypernyme pour la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (VR), la réalité mixte et une gamme d’autres technologies associées. La réalité virtuelle (VR) consiste à utiliser l’audio et la vidéo pour plonger un utilisateur dans l’expérience d’un environnement artificiel, souvent en 3D et avec une vision à 360 degrés. Cela crée un environnement numérique entièrement rendu qui remplace l’environnement réel de l’utilisateur.

Ceci est utile dans les soins de santé dans des domaines tels que la gestion des patients, les points de soins, la télésanté et les soins à domicile. Les organisations de sciences de la vie utilisent également la RV pour optimiser la production de produits très coûteux, par exemple, la fabrication pour la thérapie par cellules T de récepteur d’antigène chimérique (CAR). La RV peut permettre une formation approfondie sur les ventes, la fabrication et la distribution en simulant plusieurs scénarios hypothétiques susceptibles de minimiser les fuites.

Avec le marché croissant du bien-être et de la santé préventive, les assureurs utilisent également la réalité virtuelle pour «gamifier» les parcours de prévention, par exemple en montrant aux utilisateurs en 3D à quoi ils pourraient ressembler s’ils suivaient un régime particulier ou incorporaient certains changements de mode de vie. Celles-ci ont conduit à ce que le marché de la réalité virtuelle des soins de santé et des sciences de la vie atteigne 8,03 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 16,21%.

Entrez Covid-19

La pandémie a apporté à ce paysage existant la complexité supplémentaire de pouvoir mener des opérations de recherche et de production sans risque. Sans risque, en période de pandémie mondiale, est souvent «sans contact». Il est devenu impératif pour les prestataires de services de s’adapter rapidement à la «nouvelle normalité» avec des outils numériques qui aident leurs clients à réduire leur exposition physique. Les technologies comme la réalité virtuelle peuvent s’avérer être un facteur de différenciation significatif dans de tels scénarios en permettant aux équipes d’évaluer rapidement un produit, un service ou une solution dans un environnement virtuel, sans contact et sans risque.

Labatar – Un centre d’expérience client virtuel

En Inde, les clients visitent généralement les centres d’expérience client (CEC) pour voir de première main nos capacités innovantes dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de la sécurité alimentaire, de la criminalistique, des solutions analytiques et des éléments essentiels de laboratoire. Les CEC permettent aux chercheurs, aux scientifiques et aux praticiens de l’industrie d’accéder à nos technologies et solutions de pointe de pointe.

La pandémie a gravement limité ces visites physiques des clients dans les CEC, mais cette lacune a été rapidement comblée par le lancement de Labatar – le premier laboratoire virtuel en Inde l’année dernière. Construit sur la technologie de réalité virtuelle, il fournit une plate-forme pour montrer la profondeur et l’échelle des capacités de Thermo Fisher pour répondre aux besoins critiques des clients. L’outil offre une expérience en ligne immersive à nos clients en les aidant à s’engager virtuellement avec nos technologies de pointe tout en effectuant des recherches complexes. La plate-forme décrit de manière transparente un environnement de laboratoire entièrement équipé et guide l’utilisateur à chaque étape d’un flux de travail, à l’aide d’instructions faciles à comprendre qui simulent les expériences effectuées dans un laboratoire physique.

À partir de maintenant, la plate-forme héberge deux flux de travail, l’un qui montre la caractérisation biosimilaire par réaction d’échange hydrogène-deutérium (HDX). Cette technique analytique gagne en popularité parmi les organisations pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche, en particulier pour l’étude des structures protéiques d’ordre supérieur pour la cartographie des épitopes, le criblage de candidats-médicaments et la comparaison des produits biopharmaceutiques aux biosimilaires.

Récemment, un nouveau flux de travail sur Labatar, «Détection de virus par méthode PCR en temps réel», présente des solutions complètes pour les tests COVID-19 utilisant la méthode de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR). La méthode de test basée sur la RT-PCR est extrêmement sensible, précise et est considérée comme le test de référence pour la détection du virus SARS-CoV-2.

La plate-forme offre également l’opportunité, permettant aux clients d’apprendre des experts du secteur tout en effectuant des expériences en un clic de souris et d’obtenir une expérience virtuelle de première main de leur manipulation. La pandémie a changé de manière irréversible la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Nous devrions soutenir les chercheurs et les scientifiques du monde entier qui travaillent au développement de traitements et de vaccins contre le COVID-19. Aujourd’hui plus que jamais, nous restons fidèles à notre mission de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr.

