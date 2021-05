Covid-19 et les Covid Shots sont des armes biologiques artificielles ⋆ .

par Ginny Garner, Lew Rockwell:

Ce déploiement de «vaccin» est le plus grand projet de recherche de l’histoire de l’humanité. Vous faites partie du groupe expérimental ou du groupe témoin. Le Dr Mengele se retourne dans sa tombe en se demandant pourquoi il ne pourrait pas avoir la capacité de faire ce type de manipulation humaine.

– Physicien et cardiologue nucléaire Dr Richard Fleming

Del Bigtree, animateur de l’émission hebdomadaire d’informations d’investigation The High Wire, a mené une interview puissante avec le Dr Fleming le 13 mai. Après l’interview, Del, qui fait toujours preuve de prudence dans ses reportages, a déclaré que The High Wire n’envisagerait plus la possibilité que Covid-19 pourrait être un événement naturel dans lequel une chauve-souris a transféré le virus aux humains sur un marché humide en Chine. Del a fermement conclu que The High Wire adopterait la position que Covid-19 est une arme biologique fabriquée par l’homme.

Le Dr Fleming a été pro-vaccin tout au long de sa carrière, mais il sait que les vaccins contre le covid ne sont pas des vaccins. Un résumé de ses conclusions:

1. Le SARS-CoV-2 et les tirs de Covid sont des armes biologiques artificielles.

2. Les injections injectent dans le corps du receveur des milliards de protéines de pointe contenant le prion. La protéine de pointe que le corps crée s’attache et infecte les cellules humaines. Les caillots sanguins et les maladies auto-immunes sont deux des nombreux problèmes de santé prédits. La protéine de pointe est l’arme biologique; le coronavirus est le système de livraison.

3. Le domaine de type prion au niveau du site de liaison au récepteur (RBS) a le potentiel de provoquer une maladie à prion (cerveau ou vache folle).

4. L’affirmation selon laquelle le virus n’a jamais été isolé parce que les postulats de Koch n’ont pas été satisfaits n’est pas correcte. (Note de l’éditeur: cette affirmation a été faite principalement par les partisans de la théorie du terrain, y compris les Drs Tom Cowan et Andrew Kaufman, le journaliste d’investigation Jon Rappoport, le chercheur / écrivain David Icke, entre autres). Le virus a été identifié en assemblant l’ARN et l’ADN et en faisant correspondre les pièces comme un puzzle.

5. Environ 95% des animaux utilisés dans les essais cliniques pour les vaccins contre le coronavirus au cours des 20 dernières années sont morts dans les deux semaines. Cette période équivaut à 1 an et demi pour les humains. Un vaccin n’a jamais été développé avec succès.

6. Lors de l’interrogatoire du sénateur Rand Paul lors d’une audition devant le Congrès, le directeur du NIAID, Tony Fauci, a menti en niant son implication dans le financement de la recherche fonctionnelle sur le SRAS-CoV-2 pour le laboratoire chinois de Wuhan. Cependant, les informations sur les subventions américaines sont du domaine public et sont publiées sur USspending.gov. Ce site et les articles médicaux / scientifiques reconnaissant ce transfert de financement ont été affichés à l’écran.

7. Le gain de la recherche fonctionnelle a été financé par le gouvernement américain. Le numéro du 9 novembre 2015 de Nature montre le code de financement de subvention USAID-EPT-PREDICT que le Dr Fleming a identifié comme la CIA. (EPT signifie Emerging Pandemic Threats.) Le DoD a donné 35 millions de dollars au Dr Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, le tiers choisi par le NIAID pour mener la recherche.

8. Le gouvernement américain détient le brevet des projectiles Covid.

9. Le SRAS-CoV-2 est une fusion de cinq nucléotides. Le chercheur sur les maladies infectieuses Ralph Baric est montré dans une interview vidéo admettant son implication dans ce travail.

10. Ceux qui disent aux gens de se faire vacciner, y compris Biden, les Obamas et le Fauci, devraient être traduits en justice pour crimes contre l’humanité et pour violation de la Convention sur les armes biologiques et du Code de Nuremberg qui interdit l’expérimentation médicale sans consentement éclairé.

