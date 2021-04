COVID-19 et son impact sur la santé mentale

Les organisations de prestation de soins de santé sont pleinement saisies de l’énormité du bilan de santé mentale de la pandémie du COVID-19.

Par le Dr (Lt Gen) CS Narayanan

Il est bien connu que le COVID-19 a un impact considérable sur la santé mentale des patients et laisse derrière lui une série de séquelles neurologiques. L’ampleur du problème a été mise en évidence dans un article publié la semaine dernière dans une revue présentant l’un des facteurs d’impact les plus importants au monde. Le Dr Maxime Taquet et ses collègues ont analysé les données d’une base de données électronique comprenant 81 millions de dossiers de santé et ont présenté leurs résultats dans The Lancet. Ils ont constaté que l’incidence de 14 troubles neurologiques et psychiatriques allant de l’hémorragie cérébrale à la psychose s’est produite chez plus d’un tiers des 236 379 personnes qui ont été testées positives pour le SRAS-CoV-2 au cours des six mois précédents. Comme on pouvait s’y attendre, les conséquences les plus graves ont été observées chez les patients atteints d’une maladie grave nécessitant une hospitalisation, et encore plus chez ceux admis dans les unités de soins intensifs. Cependant, ce qui est alarmant, c’est la vaste gamme de troubles mentaux et neurologiques observés même chez ceux dont les symptômes sont plus légers. Ces patients ont souvent déclaré être anxieux, déprimés et avoir des difficultés à dormir. Une incidence plus élevée de psychose franche se manifestant par une désorganisation des processus de pensée et des troubles de la personnalité a également été signalée. De nombreux survivants du COVID-19 ont dû lutter contre la toxicomanie immédiatement après. Il y a eu une forte augmentation de la quantité d’alcool consommée par les buveurs réguliers. Les personnes qui avaient arrêté de fumer et de consommer de l’alcool ont repris leur habitude en nombre déconcertant. L’apparition de troubles neurodégénératifs comme le parkinsonisme est alarmante car cela présagerait une incapacité à long terme sous la forme d’une mobilité réduite et d’un déclin de la mémoire.

On a émis l’hypothèse que le mécanisme causal de nombreuses séquelles neurologiques du COVID-19 pourrait être l’invasion directe du système nerveux par le virus, une tendance accrue à la coagulation sanguine ou une réponse immunitaire exagérée de l’organisme. Divers autres facteurs comme la maladie psychiatrique préexistante, la quarantaine prolongée, le manque perçu de soutien organisationnel et la stigmatisation sociale sont des facteurs de risque. L’anxiété, la nervosité et le trouble de stress post-traumatique sont souvent alimentés par la peur d’infecter d’autres membres de la famille, l’éloignement physique, la solitude et le confinement à la maison dans des locaux exigus. Les patients sont souvent dérangés par des messages et des directives incohérents concernant les mesures de santé publique telles que le port de masques, de visières, de gants, le lavage des mains, la décontamination de surface et le mode de transmission du virus. Divers facteurs psychosociaux tels que le verrouillage, les difficultés économiques et l’insécurité de l’emploi, la pénurie de ressources essentielles, la diminution de la liberté personnelle et le barrage médiatique constant sur la pandémie contribuent dans une large mesure à l’incidence élevée de troubles psychiatriques chez les survivants du COVID-19. Les résultats psychologiques défavorables comprennent la colère, l’isolement social et une préoccupation excessive à l’égard des symptômes corporels imaginaires. Dans des situations extrêmes, ces patients sont poussés à des idées suicidaires.

Les patients plus âgés, les patients dont l’immunité est compromise et ceux qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension sont plus sensibles. Parmi les patients atteints de maladies préexistantes, la détérioration se produit souvent en raison du manque d’accès aux soins médicaux de routine. Les patients atteints de maladies psychiatriques préexistantes ont souvent des rechutes nécessitant des doses plus élevées de médicaments.

La pandémie a radicalement transformé la façon dont les entreprises sont gérées et les services fournis. Le travail à distance perturbe un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le contact face à face et les interactions humaines, considérés comme essentiels pour le bien-être émotionnel, ont pris du recul. Le manque de contact physique réconfortant comme se serrer la main et étreindre des amis est stressant et déconcertant.

Les cours en ligne et l’enseignement à domicile ont fait peser un lourd fardeau sur les élèves et les parents. Le manque d’accès à du matériel informatique fiable et les connexions Internet irrégulières, en particulier dans les zones rurales et dans les pays économiquement arriérés, ont créé un nouveau fossé de classe. Les enfants ont été privés d’activités parascolaires, de participation à des événements de groupe et à des sports qui sont essentiels pour leur développement holistique. Le stress mental et la fatigue ont été multipliés par plusieurs en raison des rigueurs imposées par l’apprentissage virtuel.

Les personnes âgées de notre société et celles des maisons de retraite sont devenues particulièrement vulnérables à la dépression émotionnelle en raison de l’isolement et de la solitude. Beaucoup d’entre eux se sentent négligés et impuissants.

Le niveau de violence domestique a augmenté de façon alarmante dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Région de la Méditerranée orientale a l’une des prévalences de violence à l’égard des femmes les plus élevées au monde (37%). Le risque a considérablement augmenté pendant la pandémie, car les membres de la famille passent plus de temps en contact étroit et le stress domestique s’intensifie. Le problème est aggravé lorsque les familles doivent également faire face à des pertes économiques ou d’emplois potentielles. Alors que les cas de Covid-19 se multiplient à travers le monde, des ordres de rester à la maison ont été mis en place, des écoles fermées et de nombreux travailleurs ont été congédiés, licenciés ou invités à travailler à domicile. Les mouvements personnels étant limités et les personnes confinées chez elles, il y a eu une augmentation spectaculaire de la violence entre partenaires intimes (VPI). Les ordonnances de rester à la maison, destinées à protéger le public et à prévenir une infection généralisée, ont laissé de nombreuses victimes de VPI piégées avec leurs agresseurs. Une femme sur 4 et un homme sur 10 souffrent de VPI. La violence peut prendre diverses formes – elle peut être physique, émotionnelle, sexuelle ou psychologique. Les personnes de toutes races, cultures, sexes, orientations sexuelles, classes socio-économiques et religions font l’expérience de la VPI. C’est suffisamment grave pour que certains observateurs l’appellent une pandémie au sein d’une pandémie.

L’introduction de vaccins pour étouffer le fléau a apporté sa part d’anxiété et de détresse mentale. Les gens sont déconcertés par le large éventail de vaccins qui ont été introduits et par le fait qu’ils auraient accès à la vaccination. Les rapports contradictoires sur l’efficacité des divers vaccins et leur propension à provoquer des effets secondaires tels que des caillots sanguins ont aggravé le problème.

Les organisations de prestation de soins de santé sont pleinement saisies de l’énormité du bilan de santé mentale de la pandémie du COVID-19. Le scénario pré-COVID-19 pour la santé mentale en Inde était déjà une source de profonde préoccupation. Un Indien sur sept souffre de troubles mentaux de gravité variable, les Indiens représentant près d’un quart des décès par suicide dans le monde. Cependant, les ressources sont actuellement débordées et la forte augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays est un signe inquiétant. Des études ont montré que les interventions en santé mentale en milieu de travail sont très efficaces pour les stratégies de promotion et de prévention de la santé mentale. Les organisations ont mis en place des structures de communication, des politiques et des réseaux de soutien qui peuvent être utilisés pour améliorer la sensibilisation à la santé mentale. Le leadership organisationnel a un rôle crucial à jouer pour assurer un bon équilibre entre le travail et la vie privée, encourager des comportements sains et créer une atmosphère propice à la discussion des problèmes de santé mentale sans stigmatisation. Partout dans le monde, on reconnaît de plus en plus la nécessité de fournir un soutien en santé mentale aux travailleurs de la santé en première ligne de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indien s’efforce de combler le fossé de l’accès aux services physiques en promouvant la télémédecine et la télépsychiatrie. On estime que plus d’un million de téléconsultations ont été effectuées sur la plateforme eSanjeevani.

Pendant que des systèmes structurés sont mis en place, le public est informé de quelques mesures simples qui peuvent aider les individus à faire face aux retombées psychologiques de la pandémie. Il s’agit notamment de programmes de sensibilisation dans les médias pour promouvoir la consommation d’informations provenant de sources fiables, de ne pas être la proie des rumeurs sur les réseaux sociaux, de l’importance des liens sociaux malgré la distanciation physique, et de préconiser des mesures éprouvées pour promouvoir le bien-être mental comme la pleine conscience, en profondeur. exercices de respiration, méditation et yoga.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne avec une carrière de plus de 38 ans, qui a commencé par fournir un soutien médical au combat aux soldats déployés dans le J&K. Il a été spécialiste en médecine interne dans les hôpitaux militaires de Kirkee, Gwalior et Yol Cantt. Il est maintenant Chef du département de neurologie, Hôpitaux Manipal, New Delhi. Courriel: brigcsnarayanan@gmail.com Les opinions sont personnelles.)

