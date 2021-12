Covid-19 : existe-t-il une façon correcte de prononcer « Omicron » ?

Selon les experts, cependant, il n’y a pas de prononciation anglaise unique et convenue. (.)

Parmi les nombreuses inconnues de la nouvelle variante du coronavirus – Omicron – du nom de la 15e lettre de l’alphabet grec – celle qui s’est démarquée pour de nombreux anglophones est sa prononciation.

Selon les experts, cependant, il n’y a pas de prononciation anglaise unique et convenue.

Une prononciation, poussée par Merriam Webster, est « OH-muh-kraan », l’accent étant mis sur la première syllabe. Le Dr Maria Van Kerkhove, responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a récemment évoqué la mutation de cette façon lorsqu’elle l’a annoncée comme une variante préoccupante.

Merriam Webster a déclaré qu’il était souvent prononcé « AH-muh-kraan » aux États-Unis. Moins courants sont « OH-mee-kraan », comme l’a prononcé cette semaine le Premier ministre britannique Boris Johnson, ou « OH-my-kraan ».

Sur le podcast The Daily du New York Times, Apoorva Mandavilli, qui rend compte du virus et de ses variantes pour la publication, a déclaré qu’elle allait le prononcer comme « AH-muh-kraan ».

Cependant, elle a également dit qu’elle ne pensait pas que cela importait beaucoup.

Selon le professeur de linguistique comparée de l’Université d’Oxford, le New Oxford English Dictionary propose une prononciation différente de celle de Merriam-Webster. Il a dit que cela ressemblait plus à l’expression anglaise « o-MIKE-ron ».

Willi a dit que le mot était un composé du grec « o mikron », qui signifiait « petit o ». En grec classique, le mot se prononçait avec la deuxième syllabe ressemblant au « moi » anglais.

Merriam Webster Editor at-Large Peter Sokolowski a déclaré que parce que le mot grec a été translittéré pour la prononciation en anglais, sonnant similaire à la façon dont « omnipotent » est différent de son origine latine comme « omni-potent », alors le « AH-muh-kraan La prononciation était parfaitement logique.

Cependant, il a également ajouté qu’il n’y avait pas de mauvaise réponse.

La question de la prononciation britannique par rapport à la prononciation américaine de la première syllabe n’était pas spécifique à ce mot en particulier, a déclaré Willi, comparant la différence entre la prononciation britannique et américaine de « dieu ».

Il a ajouté que les divergences étaient liées au fait que le nom avait été adopté comme emprunt et utilisé par des anglophones à différents moments et à différents endroits.

Quand « Paris » est parlé en anglais, c’est aussi différent de la manière française correcte de le prononcer, a déclaré Willi. Cependant, ce n’est guère faux, a-t-il ajouté.

