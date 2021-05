COVID-19 expose l’infrastructure de santé grinçante du Bihar; L’opposition allègue la corruption

Le centre de santé primaire du bloc Morwa de Samastipur est utilisé comme abri pour le bétail.

Le COVID-19 ayant fait son chemin vers les zones rurales du Bihar, les partis de l’opposition ont allégué que les chiffres du gouvernement ne rendaient pas compte des décès dans les villages de l’État. Alors que les chiffres officiels indiquent que les cas actifs dans l’État sont de 30992 et 4845 décès, l’opposition a affirmé que de nombreux décès dans la zone rurale, principalement dus à l’absence d’installations, ne sont pas comptabilisés. Il existe de nombreux districts où l’hôpital gouvernemental ne dispose même pas de lits de soins intensifs. Maintenant, une visite dans plusieurs centres de soins de santé primaires par l’ANI a révélé l’état minable de la santé infra dans l’état. Les images mises en évidence montrent que les centres de santé destinés à la population rurale sont soit en ruine, soit utilisés comme abris pour le bétail.

Le centre de santé primaire de Sakri à Madhubani, Harushwar, Morwa de Samastipur et Babhangama de Banka ont été retrouvés dans un état délabré. Un habitant du Sakri de Madhubani a affirmé que le centre de soins de santé primaire n’existe que sur papier. «Des médecins, des infirmières et des agents de l’assainissement sont également nommés dans cet établissement, mais ils ne sont pas présents ici. Ils ne viennent qu’une fois par mois », a-t-il affirmé.

Le centre de santé primaire du bloc Morwa de Samastipur est utilisé comme abri pour le bétail, tandis qu’un autre centre de santé de la région de Chaklalshahi a été trouvé verrouillé pendant plusieurs mois.

«Les médecins viennent une fois par mois pour la vaccination des enfants. Il n’y a pas de médicament / injection pour les autres », a déclaré un local.

Un autre sous-centre de santé à Rasalpur, dans le district de Samastipur, a été loué pour seulement Rs 1000 par mois.

Alors que l’alliance au pouvoir BJP-JD (U) est silencieuse sur la question, les résidents continuent de souffrir en l’absence d’établissements de soins de santé de base. L’ancien ministre en chef de l’État, Lalu Prasad Yadav, dont le parti a gouverné pendant environ 15 ans jusqu’en 2005, a critiqué l’actuel CM Nitish Kumar (au pouvoir depuis 2005) en disant qu’il devrait recevoir le prix Nobel pour la fermeture de centaines de ces centres. .

Le chef de l’opposition Tejashwi Yadav a également critiqué l’alliance au pouvoir, dont le ministre de la Santé est du BJP, affirmant que des milliers de crores de roupies sont détournés en gérant ces centres uniquement sur des journaux. «Des milliers de ces centres de santé qui sont en fait fermés mais qui sont opérationnels sur papier ont la bénédiction particulière de CM Nitish Kumar et du ministre de la Santé Mangal Pandey. Imaginez combien de milliers de crores de roupies sont détournés chaque année sous prétexte de gérer ces centres », a-t-il déclaré en hindi.

On peut noter que l’état est sous verrouillage jusqu’au 1er juin et que la vaccination progresse également à un rythme lent. L’État a signalé plus de 2600 cas le 25 mai.

