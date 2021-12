COVID-19 fait briller les activités entrepreneuriales dans le pays : enquête

Selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) India Survey mené par l’Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), les intentions entrepreneuriales des individus ont diminué en raison du recul de la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a fait des ravages sur les activités entrepreneuriales dans le pays, l’activité entrepreneuriale totale à un stade précoce étant tombée à 5,34 % en 2020-2021, contre 15 % l’année précédente. Selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) India Survey mené par l’Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), les intentions entrepreneuriales des individus ont diminué en raison du recul de la pandémie.

L’enquête a été menée dans plus de 45 pays du monde, auprès des entrepreneurs et des perceptions entrepreneuriales. EDII, Gandhinagar a mené cette enquête GEM India auprès d’un échantillon de 3 317 adultes et experts au niveau national. Sur la population totale en âge de travailler en 2019-2020, TEA était de 15 %, ce qui est passé à 5,34 % », a déclaré à PTI le directeur général de l’EDII et chef d’équipe de GEM India Sunil Shukla.

L’enquête a en outre noté que la baisse de TEA est plus sévère dans le cas des jeunes femmes. Les activités entrepreneuriales des femmes ont diminué de 79%, tandis que les activités entrepreneuriales des hommes ont chuté de 53%. Les intentions entrepreneuriales globales en public étaient de 33,3% en 2019-2020, et sont tombées à 20,31% en 2020-2021, selon l’enquête.

Shukla a noté que dans le contexte indien et compte tenu de ses défis socio-économiques ainsi que de sa taille et de sa portée, le développement de l’entrepreneuriat peut apporter des changements transformationnels au paysage socio-économique du pays. survécu et prospéré. Les licornes indiennes comme Paytm, BYJU, Swiggy et Zomato ont prospéré parce qu’elles utilisaient en ligne », a-t-il déclaré.

Dans le but d’améliorer l’écosystème entrepreneurial dans le pays, des mesures devraient être prises pour inclure l’éducation à l’entrepreneuriat aux niveaux scolaire et collégial, il devrait y avoir un plus grand soutien de la part du gouvernement.En outre, la recherche et le plaidoyer politique dans le domaine de l’entrepreneuriat et du pool d’entreprises des mentors seraient également bénéfiques pour le paysage entrepreneurial du pays.

« Bien qu’au cours des cinq ou six dernières années, le gouvernement se soit concentré sur le développement de l’entrepreneuriat et la création d’un écosystème de start-up, il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir l’écosystème afin que de plus en plus de personnes choisissent l’entrepreneuriat pour le travail indépendant et puissent donner des emplois à d’autres », a déclaré Shukla.

