COVID-19 frappe le transporteur national! Plus de trains spéciaux Indian Railways annulés; Liste de contrôle

Ces trains spéciaux ont été annulés en raison d’une réduction de la demande de passagers.

Annulation de trains plus spéciaux: Compte tenu de la situation du COVID-19 en Inde, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont annulé davantage de services ferroviaires spéciaux jusqu’à nouvel ordre. Le transporteur national exploite plusieurs services ferroviaires spéciaux depuis l’année dernière, date à laquelle il a suspendu tous les services de trains de voyageurs en raison du verrouillage national induit par la pandémie COVID-19. Selon un communiqué de presse publié par la zone Western Railway, les trains spéciaux ont été annulés en raison d’une réduction de la demande de passagers. Jetez un œil à la liste des trains spéciaux ci-dessous, qui ont été annulés par la zone Western Railway en raison du faible taux d’occupation:

Annulation des services ferroviaires à partir du 11 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre: –

Le train numéro 09234 Jaipur – Bandra Terminus Special a été annulé

Le train numéro 09055 Valsad – Jodhpur Special a été annulé

Le train numéro 09332 Indore – Kochuveli Special a été annulé

Le train numéro 09416 Shri Mata Vaishno Devi Katra – Ahmedabad Special a été annulé

Annulation des services ferroviaires à partir du 12 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre: –

Le train numéro 09219 MGR Chennai Central – Ahmedabad Superfast Special a été annulé

Le train numéro 02908 Hapa – Madgaon Superfast Special a été annulé

Le train numéro 09056 Jodhpur – Valsad Special a été annulé

Annulation des services ferroviaires à partir du 13 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre: –

Le train numéro 09043 Bandra Terminus – Bhagat – Ki – Kothi Special a été annulé

Le train numéro 09423 Festival Special de Tirunelveli à Gandhidham a été annulé

Le train numéro 09262 Porbandar – Kochuveli Special a été annulé

Annulation des services ferroviaires à partir du 14 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre: –

Le train numéro 02907 Madgaon – Hapa Superfast Special a été annulé

Le train numéro 09044 Bhagat – Ki – Kothi – Bandra Terminus Special a été annulé

Le train numéro 09331 Kochuveli – Indore Special a été annulé

Annulation du service ferroviaire à partir du 16 mai 2021 jusqu’à nouvel ordre: –

Le train numéro 09261 Kochuveli – Porbandar Special a été annulé

