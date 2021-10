Covid-19: Gujarat, Rajasthan, Jharkhand cas sous-déclarés, décès, selon une nouvelle étude

Les résultats, rapportés par Project: Jeevan Raksha, ont révélé que la sous-déclaration des décès liés à la pandémie au Gujarat était de 5,722%. (Déposer)

Les décès de Covid-19 au Gujarat ont été massivement sous-déclarés, donnant du crédit aux affirmations au cours de la deuxième vague de la pandémie selon lesquelles l’État déformait les chiffres, a révélé une nouvelle étude. Les résultats, basés sur une analyse des demandes d’assurance maladie mensuelles des États au cours des trois derniers mois, ont révélé une sous-déclaration similaire au Rajasthan, au Jharkhand et en Uttar Pradesh.

L’analyse a été menée par une initiative public-privé. Les résultats, rapportés par Project: Jeevan Raksha, ont révélé que la sous-déclaration des décès liés à la pandémie au Gujarat était de 5,722%. La sous-déclaration des décès au Rajasthan était de 473%, tandis que les chiffres pour le Jharkhand et l’Uttar Pradesh étaient respectivement de 464% et 228%.

Les données compilées à partir des statistiques du gouvernement du Gujarat en juillet, août et septembre n’incluent que 23 décès liés à la pandémie. Cependant, il y a eu 1 316 réclamations d’assurance – à la fois des régimes collectifs et individuels – pour les décès de Covid-19.

Au cours de la même période, le Jharkhand et le Rajasthan ont signalé 22 et 33 décès liés à Covid-19, tandis que les réclamations d’assurance étaient respectivement de 102 et 156.

Projet : Jeevan Raksha Le responsable Mysore Sanjeev a déclaré à IE Online que plusieurs États semblaient avoir artificiellement réduit les cas et les décès, en particulier au cours des trois derniers mois.

Sanjeev a déclaré qu’il était impératif d’envisager de manière pragmatique la forte baisse du nombre de cas de Covid-19 dans le pays au cours des dernières semaines dans ce contexte.

Il pense cependant que les données sur le nombre de morts seraient réconciliées dans une plus large mesure au cours des prochains mois après que la Cour suprême a ordonné le versement d’un montant à titre gracieux aux membres de la famille du défunt.

Le ministère de la Santé de l’Union et le Conseil indien de la recherche médicale avaient élaboré des lignes directrices pour garantir un montant de Rs 50 000 à titre gracieux pour chaque décès de Covid-19.

Sanjeev a déclaré que l’équipe avait analysé les données de réclamation d’assurance de la base de données de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI). Toutes les compagnies d’assurance sont rattachées au Conseil général des assurances de l’IRDAI. Le conseil a partagé les données mensuelles sur les réclamations d’assurance maladie Covid-19 pour la recherche.

Une analyse des données du Karnataka a révélé que la sous-déclaration était « substantiellement faible » par rapport aux États du nord de l’Inde.

Sanjeev a déclaré que le Karnataka semblait être plus progressiste dans la déclaration des décès. Il a déclaré que le fait que des sections considérables de la population de l’État étaient assurées pourrait être un facteur.

Cependant, l’observation au Kerala semble être complètement opposée.

Seuls 2% des proches des victimes de Covid-19 ont déposé des réclamations d’assurance au cours des trois derniers mois. Sanjeev a déclaré que les hôpitaux du Kerala n’encourageaient pas les réclamations d’assurance pour le traitement de Covid-19, lynchant financièrement les bénéficiaires et entraînant moins de réclamations.

