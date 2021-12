COVID-19 : Haryana signale deux autres cas Omicron ; le total passe à 12

Au vu de l’émergence des cas Omicron, le gouvernement de l’Haryana a déjà imposé un couvre-feu nocturne et des restrictions sur les rassemblements à partir de samedi.

Haryana a signalé lundi deux autres cas de la variante Omicron du coronavirus, portant le nombre de ces cas à 12 dans l’État, selon le bulletin quotidien du département de la santé.

Au vu de l’émergence des cas Omicron, le gouvernement de l’Haryana a déjà imposé un couvre-feu nocturne et des restrictions sur les rassemblements à partir de samedi.

Il a également déclaré que les personnes éligibles à la vaccination mais pas complètement vaccinées seront interdites d’entrer dans les centres commerciaux, les salles de cinéma, les restaurants et les marchés aux céréales, entre autres endroits surpeuplés, à partir du 1er janvier.

Pendant ce temps, l’État a signalé lundi 85 nouveaux cas de COVID-19, dont 61 dans le seul Gurugram, selon le bulletin.

Cependant, aucun nouveau décès dû à la maladie virale n’a été signalé dans l’État.

Le nombre total de cas de COVID-19 est passé à 7 72 718 dans l’État, tandis que le nombre de morts est resté inchangé à 10 062.

Parmi les autres districts, Faridabad et Ambala ont signalé respectivement huit et trois nouveaux cas.

Le nombre de cas de coronavirus actifs dans l’État est de 536, tandis que 7 62 097 patients se sont rétablis, selon le bulletin, ajoutant que le taux de récupération a été enregistré à 98,63%.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.