Au milieu de la peur croissante de la propagation du coronavirus menant à une troisième vague, le gouvernement de l’État de l’Himachal Pradesh a rendu obligatoire pour tous les fidèles visitant des temples de l’extérieur de l’État de montrer un rapport négatif RT-PCR ou un statut entièrement vacciné. La décision prise par le gouvernement de l’État vient du fait que l’État est l’étape préférée de milliers de fidèles pendant le Shravan Ashtmi Navratrasa.

L’ordre gouvernemental émis par le secrétaire en chef de l’État, Ram Subhag Singh, a déclaré que tous les fidèles souhaitant visiter diverses destinations religieuses de l’État entre le 9 et le 17 août devront produire un statut entièrement vacciné ou un rapport RT-PCR négatif. Alors que le statut « complètement vacciné » signifiera que le bénéficiaire a reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus, le rapport négatif de la RT-PCR ne doit pas dater de plus de 72 heures, selon l’arrêté du gouvernement. Le haut fonctionnaire de l’État a en outre déclaré que la décision avait été prise en gardant à l’esprit la sécurité des personnes contre la probable troisième vague de coronavirus.

Singh a déclaré que l’administration anticipait la foule de milliers de fidèles dans divers temples célèbres de l’État et ne voulait pas que de tels sites se transforment en un événement de grande envergure. Le fonctionnaire a également mentionné dans son ordre que l’officier Mela et l’officier Mela de la police concerné qui seront postés dans ces temples veilleront à ce que tous les temples suivent la politique «No Mask No Darshan».

Il est pertinent de noter que les États de l’Uttar Pradesh et de l’Uttarakhand avaient annulé le Kanwar Yatra annuel en raison de la pandémie de coronavirus cette année. L’État d’Uttarakhand, d’où provient le puissant fleuve Gange, a pris des mesures spéciales, notamment en postant plus de 800 policiers à divers postes frontaliers de Haridwar pour arrêter les Kanwariyas qui pourraient tenter d’entrer dans l’État sous un faux prétexte. Dans une décision similaire à celle du gouvernement HP, la police de Haridwar contrôle également les passagers de l’extérieur de l’État et recherche des rapports négatifs RT-PCR ainsi que le statut de vaccination.

