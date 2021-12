Covid-19: Huit nouveaux cas Omicron portent le décompte du Maharashtra à 28, l’Inde compte à 57

Sur les 28 cas du Maharashtra, 12 se trouvent à Mumbai, 10 à Pimpri Chinchwad, deux à Pune Municipal Corporation et un à Kalyan Dombivali, Latur, Nagpur et Vasai Virar à la périphérie de Mumbai.

Le Maharashtra a signalé mardi huit nouveaux cas de la variante Omicron de Covid-19, portant le total de l’État à 28 et celui de l’Inde à 57. Alors qu’un patient s’était rendu à Delhi et un autre à Bengaluru, aucun n’avait d’antécédents de voyage international.

Sur les huit cas, sept se trouvent à Mumbai et un à Vasai Virar, en périphérie de la ville. Parmi eux, six ont déjà été libérés.

Le commissaire supplémentaire de la Brihanmumbai Municipal Corporation, Suresh Kakani, a déclaré à The Indian Express qu’un aviateur international du Royaume-Uni avait déjà été diagnostiqué avec Covid-19. Lors de la recherche des contacts, plusieurs de ses contacts étroits ont également été testés positifs et leurs échantillons ont été envoyés pour le séquençage du génome. Les résultats ont révélé que le patient index et sept de ses contacts étroits avaient été infectés par la variante Omicron.

Tous les patients ont entre 24 et 41 ans. Trois des patients sont asymptomatiques, tandis que cinq ont présenté des symptômes bénins. Deux patients sont hospitalisés et les six autres sont isolés à domicile.

Sur les 28 cas du Maharashtra, 12 se trouvent à Mumbai, 10 à Pimpri Chinchwad, deux à Pune Municipal Corporation et un à Kalyan Dombivali, Latur, Nagpur et Vasai Virar.

Le Dr Shashank Joshi, membre du groupe de travail de l’État Covid-19, a déclaré à The Indian Express que le virus était toujours limité aux voyageurs sporadiques. Les nouveaux patients sont entrés en contact avec les patients ayant des antécédents de voyages internationaux identifiés précédemment. Il a dit qu’il n’y avait pas encore besoin de paniquer.

Le ministre d’État de l’Union à la Santé, Bharati Pravin Pawar, a déclaré au Rajya Sabha qu’il y avait 2 410 doses de vaccin Covid-19 expirant en décembre comme le 9 décembre. Sur le total, le Maharashtra compte 1 910 doses.

Le secrétaire en chef supplémentaire du Maharashtra, le Dr Pradeep Vyas, a déclaré à The Indian Express qu’ils étaient au courant de l’emplacement de ces flacons et s’assureraient que les doses étaient administrées avant la date d’expiration.

