Covid-19 : Hyderabad entame une campagne de ratissage pour vacciner ceux qui ont raté les coups

Selon les dernières données du ministère de la Santé de l’Union, Telangana compte 6 276 cas actifs de Covid-19. (Déposer)

Hyderabad a lancé une campagne spéciale de ratissage pour vacciner les personnes qui avaient été exclues de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement de Telangana espère vacciner toute la population de la ville d’ici quinze jours avec le drive.

Les données de CoWin suggèrent que l’État a administré 1,68 crore de doses du vaccin au 22 août. Sur le total, 1,25 crore sont des premières doses et les 43 lakh restants des deuxièmes doses. Le district d’Hyderabad a vu 35,69 doses lakh administrées, dont 26,2 lakh premières doses et les 9,4 lakh deuxièmes doses restantes.

Le secrétaire en chef Somesh Kumar s’est rendu lundi dans un centre de vaccination dans les quartiers de l’ancien CIB pour superviser les dispositions prises pour la campagne de nettoyage dans les juridictions de la Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) et du Secunderabad Cantonment Board (SCB).

Selon les plans de la campagne, des équipes de mobilisation de deux membres effectueront des visites de porte-à-porte et identifieront à l’avance les personnes non vaccinées. Les membres de l’équipe informeront ensuite les personnes concernées du centre de vaccination de la zone ainsi que de la date et de l’heure de l’inoculation. L’équipe collera également un autocollant sur la porte des foyers dont les résidents ont été vaccinés.

Kumar a déclaré à la suite d’une réunion d’examen avec les responsables du ministère de la Santé, du SCB et du GHMC le 21 août que 175 véhicules mobiles seraient utilisés pour le trajet.

Vingt-cinq de ces véhicules desserviraient les zones de cantonnement, tandis que les 150 autres desserviraient le Grand Hyderabad. Chaque véhicule comprendra deux vaccinateurs et un opérateur de saisie de données. Le trajet de 10 à 15 jours couvrira 4 846 bidonvilles, colonies et autres zones de la zone GHMC et 360 localités de Cantonment.

Kumar a déclaré que des doses de vaccin adéquates avaient été mises à disposition pour tous les ménages identifiés. Des certificats d’appréciation seraient délivrés aux associations de bien-être des résidents qui ont terminé la vaccination à 100 pour cent.

