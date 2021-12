Covid-19 : impossible d’imposer des restrictions partout car cela pourrait avoir un impact sur l’économie, déclare le Bengal CM Mamata Banerjee

Banerjee a déclaré que son gouvernement examinait « sérieusement » la situation de la pandémie.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a déclaré jeudi que les restrictions liées aux coronavirus ne pouvaient pas être imposées partout car elles pourraient avoir un impact sur l’économie, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie.

S’adressant à des journalistes lors d’une visite sur l’île de Sagar dans le district de South 24 Parganas où débutera le Ganga Sagar Mela annuel le mois prochain, Banerjee a déclaré que les cas de COVID-19 à Calcutta étaient en augmentation car il s’agissait d’un point de transit pour les personnes voyageant en train et en avion.

« La plupart des cas d’omicron sont détectés parmi les personnes venant du Royaume-Uni. C’est un fait que les transporteurs omicron arrivent via des vols internationaux. Le Centre doit décider d’imposer des restrictions sur les vols en provenance de pays où les cas d’omicron sont élevés », a-t-elle déclaré.

Banerjee a déclaré que son gouvernement examinait « sérieusement » la situation pandémique émergente et a laissé entendre qu’une décision serait prise concernant la restriction, en tenant compte de l’économie.

« Nous devons veiller à la sûreté et à la sécurité des personnes. Nous prendrons bientôt une décision. Nous ciblerons les endroits où les cas augmentent. Nous ne pouvons pas imposer des restrictions partout car cela pourrait affecter l’économie comme elle l’a fait au cours des deux dernières années », a-t-elle déclaré.

« Évaluons d’abord la situation. Au cours des deux dernières années, les affaires sont tombées à zéro. Nous examinerons la situation dans les écoles et les collèges. Nous évaluerons également si l’omicron se propage parmi les enfants. Une décision ne sera prise qu’après cela », a ajouté Banerjee.

Le ministre en chef a déclaré que la situation du COVID-19 au Bengale occidental s’était améliorée au cours des six derniers mois. « Les cas de COVID-19 ont diminué au cours des six à sept derniers mois. Les hôpitaux ont commencé à utiliser les lits COVID dédiés pour traiter d’autres patients. Nous devrons donc revoir la situation actuelle », a-t-elle déclaré.

« Les cas de COVID-19 à Calcutta sont en augmentation car c’est le point de transit pour les personnes voyageant en train et en avion. Je demanderai à tout le monde de suivre les directives COVID et de porter des masques », a déclaré Banerjee.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement de l’État envisageait des restrictions pour les pèlerins venant au Bengale occidental pour assister à Ganga Sagar Mela, le ministre en chef a déclaré que la congrégation appartenait au peuple.

« Ne vous inquiétez pas pour Ganga Sagar. Ce n’est pas le mien, mais un festival auquel participent des gens de partout au pays. Comment puis-je empêcher quelqu’un de venir de l’UP ou du Bihar ? Je ne peux arrêter personne car Ganga Sagar appartient à tout le monde dans le pays », a déclaré Banerjee alors qu’elle montait à bord d’un hélicoptère pour Calcutta, mettant ainsi fin à sa visite de trois jours de l’île après avoir examiné les préparatifs.

Elle a également exhorté la population à rester extrêmement prudente.

« Omicron n’est pas fatal mais se propage rapidement. L’autre jour, (MLA) Tapas Roy était présent à la réunion de Bobby (Firhad Hakim). Tapas est désormais Covid-positif. Je ne sais pas combien de personnes supplémentaires seront désormais affectées », a déclaré Banerjee.

