Covid-19 India Live: cas de coronavirus et décès en Inde Live Tracker, statistiques sur les coronavirus, mise à jour de Covid-19 Vaccine India, nouveaux symptômes de la variante Delta Plus, prévention des coronavirus, mise à jour Covid en direct, Delta Live Tracker

Les bénéficiaires qui ne respectent pas les normes de distanciation sociale attendent de recevoir une dose de vaccin COVID-19 dans un centre de vaccination près de Balurghat, dans le district de South Dinajpur, au Bengale occidental. (Photo PTI)

Symptômes de la variante Coronavirus Delta Plus, cas de Covid-19 en Inde Au milieu de la baisse continue des cas de Covid, le gouvernement de Narendra Modi a annoncé lundi une nouvelle relance financière qui remettrait l’Inde sur la voie de la reprise économique. Du programme de garantie de crédit crore de Rs 1,1 lakh à un package spécial pour l’infrastructure de santé publique, la nouvelle mesure d’allégement montre que l’Inde attend maintenant avec impatience la relance de l’économie. L’une des annonces clés du ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, était de 23 000 crores de roupies pour les soins de santé publics. La mesure d’allégement a été conçue avec une attention particulière pour les enfants. La troisième vague ayant probablement un impact plus important sur les enfants, le paquet opportun examinera la mise en place d’établissements de soins pédiatriques à travers l’Inde.

Pendant ce temps, des scientifiques de toute l’Inde tentent de comprendre la gravité de la variante Delta Plus. Alors que certains disent que ce n’est peut-être pas aussi infectieux que la variante Delta, d’autres disent que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Dans d’autres nouvelles, le Mumbai Sero Survey a donné des résultats choquants. L’enquête indique que plus de la moitié des enfants ont déjà été exposés au coronavirus.

Nous surveillerons également de près les chiffres de vaccination quotidiens et comprendrons ce que cela signifie vraiment pour l’Inde et le monde. Alors, restez avec nous pendant que nous vous présentons les derniers développements liés à Covid en Inde et dans le monde :