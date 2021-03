Covid-19 India Lockdown Live News: Cas de coronavirus dans le Maharashtra, Delhi, Punjab, UP, Bangalore, Karnataka, Haryana Live Updates, New Covid-19 Guidelines, Covid Vaccination Latest Update

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus touchera la santé infra de l’Inde et nous en voyons déjà les signes. Après l’avertissement du Centre, que feront les États? (Photos: . / PTI / Indian Express)

Cas de coronavirus 2021 en Inde Mises à jour en direct: Alors que l’Inde se prépare à passer à la troisième phase de la campagne de vaccination Covid à partir de demain, c’est-à-dire le 1er avril, le gouvernement Narendra Modi a clairement dit à tous les États que si les objectifs de vaccination à 100% ne sont pas atteints, la situation ne s’améliorera pas. Sonnant l’alarme lors de la réunion de haut niveau entre le Centre et des représentants de l’État, le gouvernement Modi aurait déclaré que la tendance actuelle montre que la situation va de «mal en pis». En termes simples, cela signifie que les lits d’hôpitaux se remplissent rapidement, indisponibilité de la bouteille d’oxygène. Pour couronner le tout, le mépris général du public à propos des coups de Covid ajoute aux malheurs actuels.

C’est pour cette raison que le Centre a demandé à tous les États de s’assurer que tous les bénéficiaires de plus de 45 ans soient vaccinés. À partir du 1er avril, la clause de comorbidité ne sera plus applicable pour les 45+ citoyens. Les dernières données officielles montrent que le Maharashtra continue d’avoir une tendance inquiétante à un taux de positivité élevé. Plusieurs vidéos et photos virales ont montré des patients corona partageant les lits en raison d’une pénurie aiguë dans les hôpitaux. Les événements de grande envergure tels que les festivals et les rassemblements électoraux se déroulent comme d’habitude malgré les avertissements sanitaires.

La grande question – L’infra santé de l’Inde est-elle prête pour le virus 2.0?

Alors que les États imposaient de nouvelles limites et de nouvelles directives, voici le blog FE Online couvrant chaque développement que vous devez savoir. Nous garderons également un œil sur les événements mondiaux. Suivez notre blog en direct et obtenez des mises à jour instantanées et vérifiées sur la pandémie de coronavirus: