COVID-19 jouera-t-il un rôle dans la bataille pour le titre F1 2021?

Le leader du Championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas que COVID-19 affecte le résultat du championnat, mais son rival Lewis Hamilton est resté prudent alors que les pays assouplissent les restrictions.

Hamilton a été testé positif pour le coronavirus en décembre dernier et a dû manquer le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn, qui est intervenu après que le pilote Mercedes ait scellé son septième championnat, un record.

Cinq autres conducteurs, sur 20, ont été testés positifs depuis le début de la pandémie.

« Si je glisse sous la douche et que je me casse le cou, c’est la même histoire, n’est-ce pas ? « , a déclaré Verstappen de Red Bull aux journalistes avant le Grand Prix du Mexique dimanche lorsqu’on lui a demandé s’il prenait des précautions supplémentaires.

« Si je sors à Monaco et que je glisse en marchant et que je me casse la jambe, je veux dire, ce n’est pas génial non plus », a ajouté le joueur de 24 ans, qui mène Hamilton de 12 points à cinq courses de la fin.

« Je ne pense pas vraiment à ces choses. Je continue de faire et de vivre ma vie comme je l’ai déjà été au cours des deux dernières années, bien sûr, avec COVID. Continuez simplement à faire ce que j’ai fait », a expliqué Verstappen.

La Formule 1 arrive au Mexique en provenance du Grand Prix des États-Unis au Texas et se dirige vers le Brésil avant une finale de trois courses au Moyen-Orient.

COVID-19 a tué plus de 600 000 personnes au Brésil, le deuxième plus grand nombre de morts au monde derrière les États-Unis. Le Mexique a le quatrième rang.

Les décès et les infections ont toutefois diminué dans les Amériques nL1N2RU1SX pour la huitième semaine consécutive, selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

La Formule 1 a voyagé plus loin cette saison, après une campagne 2020 en Europe et au Moyen-Orient, et a de nouveau accueilli de grandes foules après un an à huis clos.

Les équipes opèrent à l’intérieur d’une « bulle » protectrice mais le paddock s’est davantage ouvert.

Hamilton a déclaré qu’il limitait le groupe autour de lui à un petit nombre de personnes et faisait attention où il allait, mais a estimé que la plupart des gens en dehors du sport le prenaient moins au sérieux.

« J’ai vu des footballeurs récemment, ils s’en fichaient. J’ai lu qu’ils ne se sont pas vraiment concentrés là-dessus », a-t-il déclaré. « Et s’ils ratent un match, cela ne fait pas une énorme différence. C’est un peu différent ici.

« Nous permettons aux fans d’entrer qui ne sont pas testés et maintenant je pense que tous les photographes entrent », a ajouté Hamilton.

« Je sais que cela l’ouvre davantage, mais je prévois qu’ils devront faire quelques changements bientôt car c’est une bulle difficile à garder. » (Reportage d’Alan Baldwin)