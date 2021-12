Covid-19: jusqu’à présent, plus de 144,45 crores de doses de vaccin administrées en Inde, selon le ministère de la Santé de l’Union

Le nombre de vaccinations quotidiennes devrait augmenter avec la compilation des rapports finaux de la journée tard dans la nuit, a indiqué le ministère.

Le nombre cumulé de doses de vaccin COVID-19 administrées dans le pays a dépassé 144,45 crore jeudi, a déclaré le ministère de la Santé de l’Union.

Plus de 59 doses de lakh ont été administrées dans la journée jusqu’à 19 heures, selon le communiqué.

Le nombre de vaccinations quotidiennes devrait augmenter avec la compilation des rapports finaux de la journée tard dans la nuit, a indiqué le ministère.

La campagne de vaccination à l’échelle du pays a été lancée le 16 janvier avec des agents de santé vaccinés dans la première phase. La vaccination des travailleurs de première ligne a commencé le 2 février.

La prochaine phase de vaccination COVID-19 a commencé à partir du 1er mars pour les personnes de plus de 60 ans et celles de 45 ans et plus présentant des conditions de comorbidité spécifiées.

Le pays a lancé la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril.

Le gouvernement a ensuite décidé d’étendre sa campagne de vaccination pour inclure toute personne âgée de plus de 18 ans à partir du 1er mai.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.