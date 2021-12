Covid-19: la charge de travail quotidienne du Maharashtra franchit la barre des 2 000, 22 autres meurent

Le bulletin indique que 1 098 patients sont sortis de l’hôpital au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de ceux récupérés jusqu’à présent à 65 04831.

Le Maharashtra a signalé mardi 2 172 nouveaux cas de coronavirus, en hausse de 50% par rapport aux 1 426 infections enregistrées la veille, et 22 nouveaux décès, a annoncé le département de la santé.

Avec ces ajouts, le décompte COVID-19 de l’État est passé à 66 61 486, tandis que le nombre de morts est passé à 1 41 476, selon le communiqué.

Cependant, la doublure argentée était que l’État n’avait enregistré aucun nouveau cas de la nouvelle variante du coronavirus Omicron au cours des dernières 24 heures. L’État a jusqu’à présent enregistré 167 cas d’Omicron, classés comme une «variante préoccupante» par l’OMS qui inquiète le monde entier.

Lundi, l’État avait enregistré 1 426 cas de COVID-19 et 21 décès.

« Vingt-deux décès dus au COVID-19 ont été signalés dans l’État aujourd’hui. Le taux de létalité dans l’État est de 2,12 pour cent », a déclaré le département dans un bulletin.

Le bulletin indique que 1 098 patients sont sortis de l’hôpital au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de ceux récupérés jusqu’à présent à 65 04831.

Le taux de récupération des coronavirus dans l’État est de 97,65 %.

Le Maharashtra compte désormais 11 492 cas actifs d’infection.

Mumbai a enregistré 1 377 nouveaux cas de COVID-19, une forte augmentation de 70 % par rapport à il y a un jour, et un décès de plus, selon un bulletin distinct publié par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

La région de Mumbai, qui comprend la métropole et ses villes satellites, a enregistré 1 680 nouveaux cas, suivie de la région de Pune (308), Nashik (67), Nagpur (48), Kolhapur (37), Latur (16), Aurangabad (10 ) et la région d’Akola (6), selon le bulletin du ministère de la Santé.

Neuf districts et cinq municipalités n’ont signalé aucun nouveau cas de COVID-19, a-t-il déclaré.

Les régions de Pune et de Nashik ont ​​enregistré sept décès chacune et Mumbai (cinq). Les régions de Nagpur, Latur et Akola ont enregistré un décès chacune, selon le bulletin.

Les régions d’Aurangabad et de Kolhapur n’ont signalé aucun décès lié à l’infection.

Le département a déclaré que 96 379 tests de coronavirus avaient été effectués au cours des dernières 24 heures, portant leur total cumulé à 6 86 45 512.

Actuellement, 1 11 232 personnes sont en quarantaine à domicile et 910 autres en quarantaine institutionnelle, a-t-il ajouté.

Les chiffres du coronavirus du Maharashtra sont les suivants : cas positifs 66 61 486 ; nouveaux cas 2 172 ; nombre de morts 1 41 476 ; récupérations 65 04831 cas actifs 11 492, tests totaux 6 86 45 512.

