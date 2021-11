COVID-19 : la cinquième vague d’augmentation des hospitalisations en France, selon le meilleur conseiller scientifique | Monde | Nouvelles

Malgré des chiffres officiels confirmant que 69% de sa population est entièrement vaccinée, la France devra faire face à une nouvelle vague d’infections au Covid dans les semaines à venir, selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique français. Mercredi matin, le médecin a été interrogé sur France Inter et a demandé d’expliquer pourquoi le vaccin ne semble pas suffire à prévenir une nouvelle vague d’infections.

Le scientifique a prévenu : « Les prévisions montrent que les hospitalisations par jour passeront à 1 000, 1 200, 1 400 début décembre. »

Il a dit que la cinquième vague était là depuis la mi-octobre.

« Ce n’est pas un échec des vaccins », a-t-il prévenu.

« Nous devons nous rappeler qu’il est extraordinaire que nous ayons trouvé ces vaccins si rapidement.

« Ils ont un niveau élevé de protection contre les cas graves de COVID-19.

« Cependant, ils perdent une partie de leur efficacité en cinq à six mois, comme cela a été prouvé chez nos patients les plus âgés et immunodéprimés.

« C’est pourquoi un coup de rappel est nécessaire.

« Nous savons également que ces différents vaccins ne protègent pas tellement contre l’infection et la transmission.

Il a également déclaré que la troisième campagne de jab devrait être accélérée, en particulier pour les personnes qui ne sont pas âgées mais qui souffrent de maladies aggravantes comme l’obésité.

Finalement, le président du Conseil scientifique français a déclaré qu’il était un défenseur du controversé « passe-santé ».

La France a rendu obligatoire la présentation d’un laissez-passer sanitaire – prouvant que vous êtes vacciné ou avez été testé négatif pour Covid – pour accéder à une grande variété d’espaces publics, y compris les lieux de plus de 50 personnes, les transports longue distance, les restaurants , cafés et terrasses.

Le pass pourrait être obligatoire jusqu’en juillet 2022.

Delfraissy n’exclut pas une injection annuelle de vaccin si le COVID-19 devenait endémique.