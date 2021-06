Covid-19 : la collaboration dans le développement de vaccins peut sauver des millions de vies

Dans un dernier tweet, Sputnik V a précisé que Sputnik V offrira bientôt un rappel, ajusté pour fonctionner contre la variante Delta du coronavirus, détecté pour la première fois en Inde, à d’autres fabricants de vaccins.

Par le Dr Amir Ullah Khan,

La campagne de vaccination en Inde a reçu un coup de fouet avec l’arrivée des premiers lots de Spoutnik V en mai 2021. Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et les développeurs de vaccins L’Institut de recherche Gamaleya en épidémiologie et en microbiologie ont été parmi les pionniers qui ont commencé à travailler sur le développement du vaccin. bien avant plusieurs autres. En cas de crise de l’offre, il est important pour l’Inde de s’assurer que les vaccins sont achetés rapidement, quel que soit l’endroit où ils sont disponibles et administrés à la population, même en cas d’hésitation du côté de la demande.

Compte tenu des répercussions et du nombre alarmant de nouveaux cas et du nombre de morts en Inde avec la deuxième vague de pandémie de Covid et la peur de la troisième vague, il est important de comprendre qu’outre vacciner la population du pays, il est tout aussi important que les producteurs de vaccins travailler ensemble pour faire ressortir les niveaux d’efficacité les plus élevés du vaccin correspondant. C’est pourquoi l’accent est mis sur la coopération entre les différents concurrents qui vendent sur le marché le vaccin très recherché contre le COVID 19.

Beaucoup de choses ont été dites récemment dans le monde sur le mérite des soi-disant « cocktails de vaccins », ou des combinaisons de différents vaccins pour aider à obtenir une immunité plus forte et plus durable contre le virus et une meilleure sécurité. Spoutnik V a été spécifiquement construit sur cette même approche en s’appuyant sur deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, au lieu de simplement s’appuyer sur le même plan deux fois comme tout le monde. Cette approche, tout en améliorant l’efficience et l’efficacité, pourrait également être la voie à suivre pour lutter contre le virus à mutation rapide et ses diverses nouvelles souches. Ce processus pourrait également aider à résoudre certains des problèmes les plus difficiles de stockage à très basse température et de transport sur des terrains difficiles.

Cette approche unique a fait de Spoutnik V un « cocktail de vaccins », et a entraîné une protection supplémentaire et une immunité plus forte, faisant du vaccin anti-COVID russe l’un des trois seuls vaccins approuvés avec une efficacité confirmée de plus de 90 % démontrée à la fois au cours des essais cliniques et au cours de la bien sûr ? f utilisation dans le monde réel dans de nombreux pays. Non seulement cela, les développeurs de Sputnik V ont également été les premiers à suggérer dès novembre que des essais cliniques conjoints devraient être lancés conjointement avec un autre vaccin, celui d’AstraZeneca, pour voir si ce mélange de vaccins pourrait conduire à une efficacité encore plus élevée et à une meilleure sécurité. . Les procès sont actuellement en cours. Les avantages de cette approche, plusieurs mois plus tard, sont enfin reconnus alors que d’autres vaccins envisagent leurs propres “cocktails”.

Pour gagner cette bataille pandémique, les fabricants de Spoutnik V se sont manifestés pour soutenir le vaccin AstraZeneca afin de maximiser la protection et d’atteindre les niveaux d’efficacité et de sécurité potentiels les plus élevés. Les études sur les niveaux d’efficacité du vaccin AstraZeneca auraient été de grande envergure. Initialement, ce vaccin a été signalé comme étant efficace à 70%, il a ensuite été révélé que l’efficacité a été signalée par le Lancet à 62% chez les personnes ayant reçu deux doses complètes, et plus proche de 90% chez les personnes ayant reçu une demi-dose et une dose complète . AstraZeneca a utilisé ces deux pourcentages pour obtenir un taux d’efficacité moyen de 76 %. L’efficacité de Sputnik V contre le COVID-19 a été signalée à 91,6 % et validée par des données internationales évaluées par des pairs publiées dans The Lancet.

Alors que les deux vaccins utilisent la technologie des vecteurs adénoviraux, le vaccin AstraZeneca utilise l’adénovirus du chimpanzé, tandis que Sputnik V est basé sur l’adénovirus humain. Contrairement à AstraZeneca qui utilise le même composant pour les deux jabs, Sputnik V utilise deux injections de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, car ils ont découvert que l’utilisation de cette dernière approche était plus efficace pour assurer une réponse immunitaire meilleure et durable. Le mélange de deux vaccins différents peut donner au système immunitaire plusieurs façons de reconnaître un agent pathogène. Plus important encore, même si le cocktail vaccinal ne devient pas très répandu au cours du premier programme d’inoculation, il pourrait ensuite être utilisé pour lutter contre de nouvelles variantes COVID plus puissantes – soit parce qu’elles sont plus efficaces, soit parce que certaines combinaisons s’avèrent meilleures pour cibler des variantes.

Dans un dernier tweet, Sputnik V a précisé que Sputnik V offrira bientôt un rappel, ajusté pour fonctionner contre la variante Delta du coronavirus, détecté pour la première fois en Inde, à d’autres fabricants de vaccins. À maintes reprises, nous avons vu des vaccins tels que Spoutnik V se présenter pour renforcer la lutte contre la pandémie. Il serait dans notre intérêt d’examiner cette nouvelle possibilité fascinante et les allégations formulées par ces grands fabricants de vaccins. Si cette approche fonctionne et dépasse rapidement le stade de l’essai et de l’approbation, nous pourrions voir un véritable changement dans un pays aux prises avec l’administration de vaccins à un petit nombre de populations urbaines, tandis que la jeunesse rurale nombreuse et plus vulnérable attend terriblement un tiers possible. vague.

(L’auteur est économiste au MCRHRDI du gouvernement de Telangana et ancien conseiller de la Fondation Bill et Melinda Gates. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles. et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

