Covid-19 : la deuxième dose du vaccin de Pfizer déclenche une réponse immunitaire massive, selon une étude

L’étude, qui a été publiée dans Nature, a examiné les réponses immunitaires au vaccin Pfizer-BioNTech. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Une étude récente de la Stanford University School of Medicine a révélé que la deuxième dose du vaccin Covid-19 offre une large protection antivirale en induisant un puissant coup de pouce à une partie du système immunitaire. Stanford Medicine a déclaré dans un communiqué de presse que la découverte corroborait fortement l’opinion selon laquelle le deuxième jab ne devait pas être manqué. L’étude, qui a été publiée dans Nature, a examiné les réponses immunitaires au vaccin Pfizer-BioNTech. Stanford Medicine avait commencé à administrer les injections de l’entreprise en décembre 2020.

En analysant des échantillons de sang d’individus qui avaient reçu l’injection, les chercheurs ont mesuré les niveaux de protéines de signalisation immunitaire, compté les anticorps et ont également caractérisé l’expression de chaque gène dans les 242 479 types et statuts du génome des cellules immunitaires.

Le professeur Bali Pulendran de Stanford Medicine, qui figurait parmi les auteurs principaux de l’étude, a évalué l’activité parmi tous les types de cellules immunitaires influencées par le vaccin, y compris leurs niveaux d’activation, leur nombre, les protéines et les métabolites qu’ils fabriquent et sécrètent lors de l’inoculation, et le gènes qu’ils expriment.

Cinquante-six volontaires sains ont été sélectionnés pour la recherche. L’équipe a prélevé ses échantillons de sang à plusieurs moments avant et après les premier et deuxième vaccins. Le premier coup a augmenté les niveaux d’anticorps spécifiques au SRAS-CoV-2, ont découvert les chercheurs. Cependant, c’était loin d’être aussi important que le deuxième coup, qui fait aussi des choses que le premier coup ne fait pas, ou à peine.

Pulendran a déclaré dans le communiqué qu’il y avait de puissants effets bénéfiques du deuxième coup qui l’emportaient de loin sur ceux du premier jab. Il a ajouté que le deuxième coup a stimulé une multiplication par plusieurs des niveaux d’anticorps, une formidable réponse des lymphocytes T, qui était absente après le premier coup, et une réponse immunitaire innée améliorée.

Un groupe de cellules de premier répondant nouvellement découvertes est également mobilisée par le vaccin, en particulier après la deuxième dose. Une véritable infection au Covid-19 a à peine bougé ces cellules, identifiées pour la première fois lors d’une récente étude sur les vaccins, dirigée par Pulendran. Cependant, le vaccin fabriqué par Pfizer-BioNTech s’est avéré les avoir induits.

